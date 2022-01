La cronología de la polémica entre Djokovic y Australia

El número 1 del tenis mundial, Novak Djokovic, permanece en un centro para migrantes después de que no se le autorizase la entrada en Australia, una polémica que llega a poco más de una semana del inicio del primer torneo del Grand Slam del año.

El tenista serbio, 34 años, espera aún poder defender su título en el Abierto de Australia y alcanzar así los 21 Grand Slams, superando el récord que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal (los tres con 20 'grandes').

Djokovic, no obstante, se arriesga a ser deportado de Australia el próximo lunes después de que las autoridades del país cancelasen su visado de entrada, una medida que sus abogados han recurrido.

Esta es la cronología de unos hechos que han llamado la atención de todos los medios del mundo:

Djokovic anuncia que viaja a Australia para defender su título gracias a una 'exención médica' que le permitirá jugar el torneo, aunque sin precisar en qué consiste.

Todos los tenistas que participen en el Abierto de Australia, que comenzará el 17 de enero, deben estar vacunados contra el covid-19 u obtener una exención médica, otorgada por una comisión de expertos independientes.

En el pasado, el serbio rechazó en repetidas ocasiones confirmar si fue vacunado, lo que alimentó las especulaciones respecto a su participación en el Abierto de Australia, un torneo que ha ganado en nueve ocasiones.

"Parto hacia Down Under (Australia) con una exención médica. ¡Vamos 2022!" escribió el serbio en su cuenta en Instagram para anunciar su viaje a Oceanía.

El patrón del torneo australiano Craig Tiley, anuncia que 26 jugadores o técnicos, de un total de 3.000 que participarán en la prueba, solicitaron una exención médica, pero que solo unos pocos la habían conseguido.

"No ha existido trato de favor. No se ha concedido un permiso especial a Novak", se defendió Tiley ante las críticas, entre ellas del exvicepresidente de la Asociación Médica Australiana, Stephen Parnis, que indicó que se estaba enviando un "pésimo mensaje" a la población en momentos en los que se trata de controlar la propagación del covid-19, sobre todo de su variante ómicron.

"No me importa lo buen tenista que sea. Si él se niega a vacunarse, no debe permitirse su ingreso" en Australia, escribió en Twitter.

Las autoridades australianas anuncian, a la llegada de Djokovic a Melbourne, que han cancelado el visado que debía permitir al tenista la entrada al país.

"El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada", anunció en un comunicado la Fuerza Fronteriza de Australia.

"Los no ciudadanos que no tengan una visa de entrada válida o cuya visa haya sido cancelada serán retenidos y expulsados de Australia", añadió.

Djokovic fue trasladado a un centro de detención de migrantes, al tiempo que sus abogados apelaban esta decisión.

El incidente tiene una repercusión inmediata. El presidente serbio Aleksandar Vucic dice que ha hablado por teléfono con Djokovic y que le ha transmitido que "toda Serbia está con él y que nuestras autoridades están estudiando todas las medidas para poner fin en el plazo más breve posible a este maltrato al que se está sometiendo al mejor tenista del mundo".

El padre del tenista, Srdjan, denuncia que su hijo "ha estado cautivo durante cinco horas".

"Jesús fue crucificado y superó muchas cosas, pero sigue vivo entre nosotros", añadió en la víspera de la Navidad ortodoxa. "Novak también es crucificado... el mejor deportista y hombre en el mundo. Lo superará".

El español Rafael Nadal, uno de los grandes rivales del serbio se pronuncia sobre la polémica: "Él ha tomado sus propias decisiones (no vacunarse) y todo el mundo es libre de hacerlo, pero después tienes que aceptar las consecuencias".

Djokovic agradece el apoyo que le brindan sus seguidores. "Gracias a la gente de todo el mundo por su continuo apoyo. Lo puedo percibir y se aprecia mucho", escribe en Instagram.

La jugadora checa Renata Voracova, especialista en dobles y que entró en Australia gracias a una exención médica como la de Djokovic, que le exime de estar vacunada tras superar recientemente la enfermedad, acaba en el mismo centro de retención que el serbio. Voracova dice a la prensa de su país que se siente en ese centro "como en una prisión", con guardas de seguridad en todos los pisos.

Djokovic habría recibido la exención médica después de haber dado positivo al covid-19 el 16 de diciembre, informaron sus abogados en el escrito de apelación, de 32 páginas.

Pese a esa supuesta infección, Djokovic participó en un evento en su país con jóvenes promesas del tenis al día siguiente, sin mascarilla de protección.

La Federación Serbia de Tenis, en un mensaje publicado en Facebook el 17 de diciembre, informó que Djokovic había entregado trofeos y premios entre los mejores jugadores jóvenes del país en 2021.

Sus abogados también denunciaron que el tenista estuvo retenido en el aeropuerto de Melbourne durante ocho horas, la mayoría de ellas incomunicado.

Por su parte, Voracova abandona Australia.

afp/mcd/dr