La checa Voracova, que fue retenida como Djokovic en Melbourne, exige una compensación financiera

La tenista checa Renata Voracova anunció este martes que pedirá una compensación financiera a la Federación Australiana (TA), tras haber sido detenida en Melbourne en el mismo centro de migrantes que Novak Djokovic, antes de dejar finalmente el país.

Voracova y Djokovic, no vacunados contra el covid-19, habían obtenido en un primer momento una derogación a las reglas sanitarias en vigor en Australia para luchar contra la propagación del virus.

Las autoridades habían rechazado después la entrada a Voracova, igual que al número uno mundial, estimando que su motivo de derogación no cumplía las condiciones.

La especialista en dobles había sido colocada en el mismo centro de retención que 'Djoko', en Melbourne, antes de ser finalmente liberada y volver a la República Checa, tras la anulación de su visado, contrariamente al serbio, que fue liberado y espera el veredicto final sobre su situación.

Voracova indicó que su petición financiera "no sería pequeña". "Solo el billete de avión me costó 60.000 coronas checas (2.460 euros, 2.787 dólares) y mi entrenador viajó conmigo", reveló la 82ª jugadora mundial.

"Y después hay también todo ese tiempo, los hoteles pagados, los entrenamientos para el Open de Australia, y la potencial recompensa económica", explicó la tenista.

"Espero que la Federación Australiana de Tenis aceptará y que no tendremos necesidad de iniciar un proceso legal", añadió la jugadora de 38 años.

"No pienso en el tenis. Estoy todavía asombrada. No lo he digerido todavía. Estoy agotada", señaló Voracova, antes de confesar que no quiere recordar lo que pasó en Melbourne.

"No habría siquiera imaginado esto en mi peor pesadilla. Era demasiado. Era como mirar un filme... un largo interrogatorio con órdenes como +desnúdese+, +vístase+. No quiero para nada pensar en ello y todavía menos revivirlo".

Horas más tarde, la asociación femenina de tenis WTA lamentó en un comunicado el trato recibido por la jugadora, aunque enfatizó que "todos los jugadores deberían vacunarse".

Según la WTA, las dificultades experimentadas por las jugadoras que obtuvieron una exención médica "son lamentables".

"Renata Voracova, que ha seguido las reglas y los procedimientos, fue autorizada a entrar en el país, pudo participar en una prueba antes de ver su visa anulada repentinamente cuando no había hecho nada malo", indicó la WTA.

