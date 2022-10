"La Champions me cuesta", admite Simeone

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, lamentó este miércoles el empate 2-2 con el Bayer Leverkusen que ha supuesto su eliminación de la Champions, asegurando que el torneo le cuesta.

"La Champions me cuesta, perdimos dos finales, una por penales y otra en el (minuto) 93, pero soy cabeza dura y voy a seguir insistiendo hasta que pueda tener la oportunidad en este club de entrar primero en la Champions y luego encontrar algo que nos falta", dijo Simeone.

El argentino no dudó en afirmar que ha sido su día "más duro" como técnico del Atlético, añadiendo que es "un momento difícil, duro, no esperado, no dentro del proyecto del club".

"Es la segunda vez en diez años que quedamos fuera de los octavos y no es lo que esperábamos, pero es la realidad, esta vez pese a que merecimos más que lo que tuvimos, uno puede ponerse en el victimismo o seguir trabajando, y yo me pongo en seguir trabajando", dijo Simeone.

Preguntado por qué Carrasco tiró el penal pitado con el partido finalizado que hubiera podido significar la victoria, en lugar de Griezmann, el técnico rojiblanco recordó que el belga "es uno de los pateadores" del equipo al igual que el francés, que "estaba cansado".

"El partido le invitaba a Carrasco a tomar la pelota por la confianza que se tenía", dijo Simeone.

El técnico rojiblanco consideró que "en el primer tiempo el equipo estuvo espeso, no encontraba caminos dinámicos para atacar bien y ellos las dos ocasiones pudieron concretar".

"En el segundo tiempo hablamos, fue un equipo totalmente diferente, dinámico, agresivo, con llegada, con situaciones de gol, con la sensación de que lo íbamos a ganar, pero no pasó", concluyó Simeone.

