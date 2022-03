La carrera por el Óscar se acerca al final mientras la gala intenta reconquistar fans

A medida que se acerca el día, aumenta la ansiedad en Hollywood para saber si "CODA", "El poder del perro" o "Belfast" se llevará el Óscar a la mejor película el domingo y si los espectadores sintonizarán la televisión para ver la gala.

El western "El poder del perro" se posicionó como favorito, aproximando a Netflix al anhelado galardón; pero la carrera por los premios de la Academia de cine ha dado algunos giros en las últimas semanas.

"CODA", un drama inspirador sobre una familia sorda, ganó más popularidad y algunos críticos de la industria ven a "Belfast", recuerdo de infancia en blanco y negro de Kenneth Branagh, como un rival de peso.

"Es una carrera entre dos o tres caballos", dijo el editor de la revista Variety, Clayton Davis, enfatizando el avance de "CODA".

"Hemos tenido dos años duros. Y 'CODA' es positiva, te hace sentir bien. Creo que los votantes de la Academia están en ese ánimo".

"Es una pelea apretada", coincidió el columnista de The Hollywood Reporter Scott Feinberg.

Aunque "El poder del perro", de Jane Campion, es adorada por muchos, "es un poquito más divisiva" y "no le gusta a todo el mundo", lo cual es una desventaja.

"CODA", un drama independiente, se beneficia de haber sido percibida inicialmente como la candidata más débil, a pesar de que fue comprada y lanzada por la gigante Apple, dijo un votante de la Academia.

"Algunos miembros de la Academia con los cuales hablé aún están negados a votar a favor de una producción de Netflix para la mejor película. Pero Apple es también un servicio de streaming (...) un toque irónico", agregó, pidiendo no ser identificado.

En un año en el que las grandes superproducciones finalmente abrieron las salas de cine y los rivales de la guerra de streaming ampliaron su oferta, las categorías de actuación son disputadas por algunos de los mayores nombres de la industria.

Will Smith es el gran favorito a mejor actor por su papel de padre de Venus y Serena Williams en "Rey Richard: una familia ganadora", una categoría en la que compite también Javier Bardem, por "Being the Ricardos".

La estrella de "CODA", Troy Kotsur, que es sordo, ha arrasado en los premios de actor secundario en la temporada de galardones, derritiendo corazones como un padre que quiere apoyar las aspiraciones musicales de su hija, pero depende de ella para comunicarse con el mundo exterior.

La carrera a mejor actriz está mucho más reñida. Feinberg consideró que "cualquiera" de las candidatas podría ganar, pero afirmó que la interpretación de Jessica Chastain de una televangelista de la vida real en "Los ojos de Tammy Faye" es la que tiene "más posibilidades".

Davis coincidió, aunque dijo que hay "mucho amor por Penélope Cruz", que podría dar la sorpresa por el drama de Pedro Almodóvar, "Madres paralelas".

Se espera que Ariana DeBose gane el premio a la mejor actriz de reparto por el remake del musical "Amor sin barreras", aunque su venerado director, Steven Spielberg, se enfrenta a la fuerte competencia de Campion por el premio a mejor director.

La película épica de ciencia ficción "Duna" será probablemente la que gane más estatuillas por su dominio en las categorías técnicas.

La ceremonia de los Óscar vuelve este año al Teatro Dolby de Hollywood, luego de que los protocolos por la pandemia la desplazaran el año pasado a una estación de tren del centro de Los Ángeles.

La cadena de televisión ABC espera que se recuperen los mayores índices de audiencia de los años previos a la pandemia.

La gala de 2021 fue vista por apenas unos 10 millones de espectadores, un descenso del 56% respecto a 2020, que ya fue un récord de baja audiencia.

Los esfuerzos por recuperar a los espectadores incluyen un nuevo premio "favorito de los fans" que será votado en línea por el público, introducido después de que éxitos de taquilla como "Spider Man: Sin camino a casa" y la cinta de James Bond "Sin tiempo para morir" recibieran solo un puñado de nominaciones.

"Creo que los premios Óscar están probando por fin algo nuevo, viendo cómo pueden llegar a un nuevo público, a esta nueva generación TikTok".

Entre las novedades, figura la polémica decisión de pregrabar la entrega de premios en ocho categorías.

Los ganadores preanunciados por mejor sonido, mejor partitura y otros Óscars menos estelares tendrán sus discursos editados en la emisión. Pero se percibe un desaire que ha causado polémica en la industria.

"Entiendo que la Academia está trabajando bajo una tremenda presión, pero creo que han cometido un error", dijo a la AFP Denis Villeneuve, director de "Duna".

El tiempo ganado se destinará a actuaciones musicales más largas y a intervenciones de las presentadoras Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall.

Beyoncé interpretará su canción del film "Rey Richard: una familia ganadora", Billie Eilish, la de la saga 007, y el colombiano Sebastián Yatra, la de "Encanto", todas nominadas.

Aun así, mejorar los índices de audiencia será "una tarea muy ardua", dijo Feinberg. "Si (...) se mantienen o bajan aún más, tienen un problema muy grande".

