La campaña en Minas Gerais, estado clave de un Brasil dividido

Nikolas Ferreira es un joven ultraconservador brasileño que predica sobre política en iglesias y redes sociales; Célia Xakriabá es una activista indígena determinada a llevar la emergencia climática al centro del debate público.

Recién elegidos diputados en el Congreso Nacional, estos políticos antagónicos se han convertido en una suerte de soldados de las respectivas campañas de Jair Bolsonaro y Lula da Silva en su estado de Minas Gerais (sureste) para reunir el máximo de votos de cara al balotaje del domingo.

Es que el segundo mayor colegio electoral del país es clave: desde 1989 el candidato presidencial que vence en Minas Gerais, vence en todo Brasil.

Ferreira es abogado, tiene 26 años y está afiliado al Partido Liberal del presidente ultraderechista. Este "influencer" fue el diputado más votado del país, con casi 1,5 millón de apoyos en las legislativas celebradas en paralelo a la primera vuelta.

Desde hace meses, Ferreira dice estar en "guerra" con la "amenaza silenciosa del comunismo", que asegura se concretará si gana el izquierdista Lula, favorito en los sondeos.

"¿Vamos a cambiar esto o no? ¿Aborto sí o no? ¿Legalización de drogas sí o no?", agitaba Ferreira a la platea, durante un acto reciente en su estado junto a Bolsonaro, con quien protagonizó mitines al menos tres veces durante la campaña.

Lampiño y de expresivos ojos negros bajo unas cejas pobladas, Ferreira aparenta ser aún más joven. Pero atrapa rápidamente la atención de cualquier público con su discurso bien preparado, como el de un pastor evangélico. Y es considerado un líder en potencia del bolsonarismo.

"Hay creyentes votando al diablo. Hay creyentes votando a Lula", lanzó en la emisora Jovem Pan.

Graduado en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, asegura que las universidades brasileñas están copadas por una "ideología marxista" que busca destruir la familia tradicional.

Y propaga este discurso en conferencias y videos provocadores que comparte con sus millones de seguidores en redes sociales, donde se convirtió en una figura destacada entre la juventud conservadora.

Contenidos suyos que aseguraban erróneamente que Lula es favorable al aborto o a la legalización de las drogas fueron removidos por orden de la justicia electoral, y, según la prensa local, la fiscalía abrió una investigación después de que expusiera en un video a una menor de edad transgénero que utilizó el baño femenino en un colegio.

"No soy polémico, apenas estoy siguiendo aquello en lo que creo", dijo en una entrevista reciente.

Tras dos años como concejal en Belo Horizonte, capital del estado, quiere impulsar en el Congreso Nacional una reforma tributaria y la educación domiciliaria.

Célia Xakriabá tiene 32 años y la certeza de que vive un "momento histórico". Con más de 100.000 votos, se convirtió en la primera diputada indígena por Minas Gerais, por el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

"Nuestra prioridad absoluta serán las cuestiones ambientales", dijo a la AFP durante una de sus actividades de campaña en apoyo a Lula en Belo Horizonte.

Originaria del territorio Xakriabá, en el norte del estado, Célia es educadora y cursa un doctorado en Antropología.

Con un tocado de plumas verdes y amarillas como la bandera brasileña, y el rostro maquillado de un rojo intenso, Célia sonríe, baila, se toma fotos haciendo la "L" de Lula.

Pero se pone seria al hablar de cómo planea hacer frente a la poderosa bancada del agronegocio, a la que atribuye los índices alarmantes de destrucción amazónica registrados bajo el gobierno de Bolsonaro.

"Los pueblos indígenas sabemos desde hace más de 500 años qué es la resistencia. ¿Cómo podemos aceptar un presidente que dice que no demarcará un centímetro de tierras indígenas?", afirma esta mujer, que integró una comitiva indígena que en 2019 recorrió Europa denunciando las "graves violaciones" del ejecutivo y participó en la COP26 de Glasgow de fines de 2021.

"América Latina y el Parlamento Europeo están esperando el resultado de esta elección".

Asegura que sus votos provinieron no solo de lulistas, sino también de quienes preferían otros candidatos y que apoyan la igualdad de género o están preocupados con el medioambiente.

Y ahora está intentando convencerlos de que hay mucho más en juego que dos figuras antagónicas.

Muchos "no están viendo que se trata de un proyecto de vida y uno de muerte. No habrá garantía de futuro", advierte.

"Si el planeta se agota para nosotros, se acaba también para ustedes, para sus hijos, para toda la humanidad".

"El que deforesta, mata", sentencia.

