La Bolsa se desploma tras triunfo electoral del izquierdista Gabriel Boric en Chile

El mercado de valores de Chile y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas este lunes después de que el izquierdista Gabriel Boric se convirtió en el presidente electo más joven del país a los 35 años, con una victoria de amplio margen sobre su rival ultraderechista.

La Bolsa de Valores de Santiago abrió la semana con una fuerte caída de 6,83%, mientras que el peso bajó 3,02% frente al dólar estadounidense.

El IPSA, el principal indicador del mercado chileno que reúne a las acciones más transadas, abrió con una caída de 6,83%, luego del contundente triunfo electoral de Boric sobre el abogado ultraderechista José Antonio Kast, de 55 años, para gobernar entre 2022 y 2026.

La sesión cambiaria inició con un máximo histórico de 872,61 pesos por dólar tras un salto de 3,02% respecto a la sesión del viernes. De esta forma, la divisa estadounidense superó su nivel más alto desde el 18 de marzo de 2020.

"Este comportamiento se da porque los inversionistas prefieren políticas más promercado, teniendo desconfianza con respecto a las condiciones que existirán en la presidencia de Boric", explicó el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, a medios locales.

Los analistas económicos sostienen que el dólar podría dispararse sobre los 900 pesos, una cifra récord ante los temores del mercado de que el sólido triunfo de Boric dé paso a políticas "más redistributivas" y que el nombramiento de quien podría ser el ministro de Hacienda de su gobierno sea menos favorable al mercado de lo que podría haber sido si hubiera tenido una victoria más estrecha.

Al 99,9% de los votos escrutados, Boric ganó con un 55,87% sobre Kast (44,13%), quien reconoció tempranamente su derrota y se ofreció a "ser un aporte para la patria" durante el gobierno de su rival.

"Nuestro proyecto significa avanzar en más democracia y (...) defender y cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial", afirmó tras la elección Boric, diputado y exlíder estudiantil.

"Creo que a pesar de su corta edad, aparentemente tiene las competencias para liderar un cambio de la política antigua de este país", dijo el simpatizante de Boric Juan Carlos Cubillos, ingeniero informático.

El triunfo electoral de Boric se convierte en uno de los más holgados desde que Chile retornó a la democracia, en una elección que convocó a más de 8,3 millones de personas de los 15 millones habilitadas para sufragar.

Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se asienta en la mayor participación en el balotaje del domingo: 1,2 millones de votantes más que los que acudieron a las urnas en la primera vuelta, que había ganado Kast.

"Hay toda una generación de personas que han votado esporádicamente o no han votado y hoy día se están incorporando al proceso político en Chile, lo que desde el punto de vista del compromiso cívico ciudadano es bueno para este país que necesita fortalecer la democracia", declaró a la AFP Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago.

Los jóvenes chilenos, tradicionalmente reacios a participar en las elecciones, acudieron a las urnas a apoyar a Boric, según los expertos.

"Boric no era mi candidato pero sí voté porque por el otro candidato no podía votar por él moralmente. Esperemos que (con Boric) se dé mayor igualdad y no haya tanta corrupción", dijo a la AFP Natalia López, una estudiante de 35 años.

Los analistas afirman que Boric tendrá como principal misión acompañar la Convención Constituyente que redacta una nueva Carta Magna que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto nos costó cambiar", alegó el presidente electo al celebrar su triunfo ante decenas de miles de seguidores en el centro de Santiago.

Boric reiteró sus promesas de campaña, como el giro hacia un Estado de bienestar, pensiones públicas garantizadas, salud y educación universal y de calidad, y respeto a los derechos humanos.

Claudia Heiss, analista académica de la Universidad de Chile, sostiene que en un gobierno que "se promete transformador como el de Boric, el principal desafío es estar a la altura de las expectativas y no va a ser fácil".

Los expertos sostienen que con un Congreso dividido casi a partes iguales entre izquierda y derecha va a ser complicado aprobar reformas sociales, por lo que Boric deberá buscar alianzas y consensos.

