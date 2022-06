La ATP va a autorizar el 'coaching' desde las tribunas desde el US Open

La ATP, la instancia que dirige el circuito masculino del tenis, anunció este martes que iba a autorizar, como test, las comunicaciones entre los jugadores y sus entrenadores desde las tribunas, a partir del US Open (29 de agosto-11 de septiembre) hasta el final de la temporada.

Estas comunicaciones "verbales y no verbales" solo serán autorizadas desde algunos asientos en las tribunas y a condición de que no interrumpan el juego y no molesten al rival.

Las comunicaciones verbales entre el jugador y su técnico solo serán posibles cuando estén del mismo lado de la pista y deberán limitarse a palabras o frases cortas, sin diálogo, precisó la ATP, aunque los gestos serán siempre autorizados.

Los técnicos no serán, en cambio, autorizados a comunicarse con su jugador si deja la pista durante el partido, sea cual sea la razón.

Penalizaciones y multas están previstas en caso de abuso.

La WTA había procedido desde 2020 a un ensayo de 'coaching' desde las tribunas.

La cuestión de la comunicación entre los jugadores y su entrenador ha sido a menudo planteada en el tenis profesional. Algunos jugadores acusan a sus rivales de haber recibido consignas, cuando está teóricamente prohibido.

