La agencia de Raiola dice que las informaciones sobre su muerte son 'fake news'

Las informaciones sobre la muerte de Mino Raiola son "fake news" según dijo su agencia a la AFP el jueves, después de que varios medios italianos anunciaran que el "super agente" del fútbol había fallecido a los 54 años.

Preguntados por AFP sobre las veracidad de la información, la agencia de Raiola dijo: "Mino no está muerto, las historias son fake news". La agencia no revelará el paradero de Raiola o si está o no enfermo.

El propio agente publicó un tuit minutos más tarde indicando que estaba "furioso" por los anuncios de su muerte: "Estado de salud actual, para aquellos que se lo pregunten: furioso. Segunda vez en cuatro meses que me matan. Parece que también son capaces de reanimarme".

Raiola, entre cuyos clientes están Eerling Haaland, Paul Pogba o Zlatan Ibrahimovic entre otros, es uno de los agentes más importantes dentro del fútbol y uno de los personajes más controvertidos.

Ha sido acusado de inflar los salarios de los jugadores a niveles insostenibles y se ha visto envuelto en la controversia sobre comisiones hechas en fichajes.

td/dam/iga