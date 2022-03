La actriz rusa Chulpán Jamatova abandonó su país y se encuentra en Letonia

La actriz rusa Chulpán Jamatova, conocida por sus interpretaciones en películas como "Good bye Lenin!" (2003) o "The White Crow" (2018) anunció que abandonó su país y que se encuentra en Letonia, a causa de la invasión de Ucrania.

En una entrevista concedida a la periodista rusa Katerina Gordeeva y difundida el domingo en Youtube, la actriz de 46 años anuncia que se encuentra desde hace varias semanas en la capital letona.

"Nos encontramos actualmente en Letonia, en Riga (...) porque no puedo decir que el dolor de otras personas, la tragedia que viven otras personas, la catástrofe humanitaria, tenga nada que ver con una liberación", explica la actriz.

"No estaba en Rusia, estaba de vacaciones cuando la guerra empezó. Al principio pensaba que había que esperar, luego firmé una petición contra la guerra, luego se me dio a entender que era preferible que no volviera a Rusia", añade.

"No me siento capaz de ignorar lo que veo con mis propios ojos (...) sé que no soy una traidora (...) Amo profundamente a mi país", aseguró.

Formada en la escuela teatral de Kazán, y luego en la Academia rusa de Artes Teatrales (Moscú), Chulpán Jamatova se inició en el cine en 1998.

Se convirtió en célebre con "Luna Papa" (1999) de Bajtiar Judojnazarov.

Es considerada una de las mejores actrices rusas de su generación, y ha trabajado en cine, televisión y teatro.

A mediados de marzo una bailarina estrella del Bolshoi, Olga Smirnova, anunció que abandonaba esa prestigiosa compañía moscovita para trabajar en Holanda, a causa de la guerra.

