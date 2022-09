La actriz Jane Fonda afirma que tiene cáncer

La actriz y activista estadounidense Jane Fonda anunció el viernes que tiene cáncer, y comenzó quimioterapia.

La doble ganadora del Óscar de 84 años se comprometió a luchar contra esta enfermedad "muy tratable".

"He sido diagnosticado con un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimio", escribió en su cuenta de Instagram.

"Es un cáncer muy tratable. 80 por ciento de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada".

Ecologista y seguidora del Partido Demócrata, Fonda lamentó que muchos otros en su situación no tengan las mismas oportunidades.

"Casi cada familia en Estados Unidos ha tenido que lidiar con el cáncer alguna vez (...), y demasiadas no tienen acceso a los servicios de salud de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien".

Fonda apareció por primera vez en pantalla en 1960, y obtuvo el premio de la Academia a la mejor actriz por Klute (Mi pasado me condena - 1971) y Coming Home (1978).

También participa en la exitosa serie Grace and Frankie, disponible en Netflix.

