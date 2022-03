Kyrgios arrasa a Rublev en 53 minutos en el Masters 1000 de Miami

Alargando su gran momento de forma, el controvertido tenista australiano Nick Kyrgios avasalló este viernes en menos de una hora al ruso Andrey Rublev, número siete del ranking de la ATP, en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami.

Kyrgios, número 102 del ranking mundial, se deshizo del quinto sembrado del torneo por 6-3 y 6-0 en apenas 53 minutos ante al asombro del público de la pista central de Miami (Florida).

Como hizo una semana atrás frente a Rafael Nadal en Indian Wells, Kyrgios volvió a demostrar que en su mejor versión es un rival temible para cualquier figura del circuito.

El australiano, de 26 años, se mostró más contenido que en su derrota ante Nadal en los cuartos de final de Indian Wells, donde discutió con el juez y el público y estuvo a punto de golpear involuntariamente a un recogepelotas con una raqueta que estrelló contra la pista.

El viernes, Kyrgios estuvo de nuevo intratable con su servicio, sumando 10 'aces' y ninguna doble falta ante Rublev, quien fue semifinalista en Indian Wells, primer Masters 1000 del año.

"Estoy muy contento con mi actuación. No he jugado de una forma increíble, he jugado de forma correcta", declaró Kyrgios, campeón en enero del Abierto de Australia en dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

"Sé que a Rublev le gusta dictar el ritmo y no le he dejado. Conecté todos los golpes ganadores que pude y serví bien", afirmó.

El australiano quebró el saque de Rublev en el sexto juego para embolsarse poco después el primer set.

En la segunda manga, Kyrgios rompió de nuevo el servicio de Rublev a la primera y el tenista ruso arrojó la toalla frente a la demoledora derecha de Kyrgios, que selló el set en 25 minutos.

Rublev suma su segunda derrota consecutiva tras caer en las semifinales de Indian Wells ante el después campeón Taylor Fritz.

Esa derrota supuso el final de una racha de 13 victorias consecutivas de Rublev en este arranque de temporada.

Por su parte Kyrgios, que había vencido en su estreno en Miami al francés Adrian Mannarino en dos sets, enfrentará en tercera ronda al italiano Fabio Fognini, número 34 de la ATP.

