Kontaveit avanza a semifinales y Muguruza se mete en la pelea en el WTA Finals

Anette Kontaveit avanzó a semifinales del WTA Finals-2021 al vencer en la segunda ronda de la fase de grupos a Karolina Pliskova mientras que Garbiñe Muguruza se metió a la pelea con un triunfo sobre Barbora Krejcikova el viernes en el Centro Panamericano de tenis de Zapopan.

En el primer partido de la jornada, la estonia Kontaveit, octava cabeza de serie, aseguró el pase a las semifinales con su triunfo sobre la checa Pliskova, tercera preclasificada, en dos sets con parciales de 6-4 y 6-0 en sólo 57 minutos.

Kontaveit logró una efectividad del 82,8% de puntos ganados con su primer servicio y además salvó los tres puntos de quiebre que tuvo en contra.

Por su lado, Pliskova sólo pudo salvar dos de seis puntos de rompimiento y su índice de puntos ganados con el primer servicio fue de apenas 63%.

"Por supuesto que estoy muy emocionada de estar en semifinales. Jugué un buen partido y fue muy importante ser lo más consistente posible, pero me tomó un tiempo acostumbrarme a sus servicios", dijo Kontaveit tras vencer a Pliskova.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre ambas y todos los ha ganado la tenista estonia.

En el segundo partido de la jornada, la afición local impulsó nuevamente a la española Muguruza que vino de atrás para imponerse a la checa Krejcikova 2-6, 6-3 y 6-4.

Muguruza, sexta en la siembra, derrotó a Krejcikova, segunda preclasificada, en dos horas con 10 minutos.

En el rubro de puntos de quiebre salvados estuvieron casi parejas, la española logró hacerlo en cinco de nueva oportunidades y la checa en seis de 10.

Muguruza salió avante con el 71,2% de los puntos ganados con su primer servicio mientras que en ese renglón Krejcijova quedó abajo con el 58,7%.

"No perdí el espíritu de lucha aunque jugué el primer set de manera un poco errática. Un momento clave fue el 'break' del segundo set y ponerme 4-1, me dio una buena ventaja para estar viva en el partido y poder llegar a un tercer set donde cualquiera podía ganar, pero ganar un juego larguísmo que tuvimos en el tercer set me hizo salir reforzada mentalmente", dijo Muguruza tras el partido.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre la checa y la española que ahora están igualadas en dos triunfos por bando.

--Resultados del viernes en segunda ronda del Grupo Teotihuacán:

Anett Kontaveit (EST/N.8) venció a Karolina Pliskova (CZE/N.3) 6-4, 6-0

Garbiñe Muguruza (ESP/N.6) a Barbora Krejcikova (CZE/N.2) 2-6, 6-3 y 6-4

Clasificación del Grupo Chichen Itzá: G P Sets Juegos

1. Anett Kontaveit (EST/N.8) 2 0 +4 +13

2. Garbiñe Muguruza (ESP/N.6) 1 1 0 -2

3. Karolina Pliskova (CZE/N.3) 1 1 -1 -5

4. Barbora Krejcikova (CZE/N.2) 0 2 -3 -6

Nota: las dos primeras tenistas de cada grupo clasificarán a semifinales. Si dos jugadoras quedan empatadas, el resultado de su enfrentamiento directo será el criterio de desempate. Si tres jugadoras están empatadas, se decidirá por el número total de sets ganados / perdidos, o incluso por el número total de juegos ganados / perdidos.

str/zm