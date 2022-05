Kilian Jornet apuesta por "estresar" su cuerpo para seguir rindiendo

A sus 34 años, el fenómeno español Kilian Jornet sigue encadenando hazañas y victorias en la montaña, ya que siempre encuentra medios para progresar y "estresar" su cuerpo con el entrenamiento, relata a la AFP.

El domingo, el español corre la Zegama-Aizkorri, un trail de 42,195 km con un desnivel positivo de más de 2.700 m en las montañas del País Vasco que ya ha ganado... nueve veces.

P: De niño, ¿corría por todas partes?

R: "Mis padres tenían un refugio en los Pirineos. En cuanto volvíamos del colegio, mi hermana y yo íbamos a jugar al bosque que había detrás, paseábamos, subíamos a los pinos, las rocas, buscábamos animales. Y el fin de semana íbamos siempre con nuestros padres a las cumbres de alrededor, unas 'tresmiles'. Durante las vacaciones, íbamos a una sierra, a subir a una cumbre, a hacer una travesía. Mi padre era guía de alta montaña y mi madre siempre fue una apasionada. Hay una faceta de descubrimiento, que siempre ha sido la fuente principal (de mi motivación). Y en competición es lo mismo, es el descubrimiento interior cuando estás en la naturaleza. Darse cuenta de que es nuestro hogar".

P: ¿Cómo fue construyendo su carrera?

R: "Fue bastante progresivo. Cuando era niño tenía mucha energía, hacía actividades pero sin control, me metía 150 km de bici, pero sin ninguna idea. Y con 12 años, entré en el centro de ski-alpinismo de Cataluña, ahí tuve una organización, un entrenador, un equipo, fue un momento importante en mi carrera porque descubrí que se podían hacer bien las cosas con una estructura, una planificación. Y eso es algo que me acompaña desde entonces.

P: ¿Pensaba acabar viviendo de la montaña?

R: "No, nunca. Cuando hablo con mi antiguo entrenador de cuando era joven, incluso cuando gané el campeonato del mundo junior, no pensaba en un objetivo sino en entrenar. Estaba ese aspecto: uno no está seguro de poder vivir del deporte, hay que estudiar también. Nunca había pensado en ganar dinero con eso. Hasta los 20 años, metía todo mi dinero para practicar, pagar las carreras, entrenarme, hasta incluso no poder pagar la luz. Pero, me daba igual no tener luz durante un mes, lo importante era la carrera. Pensaba que siempre sería mi pasión pero nunca mi profesión".

P: Los años han pasado y sigue estando en primer plano. ¿Cómo hace para seguir rindiendo?

R: "El cuerpo evoluciona todo el tiempo, hay cosas que hacía de joven que no puedo hacer ahora y a la inversa. De joven, recuperas muy rápido, pero tu cuerpo no tiene la experiencia para encajar las cosas, tienes que crear una dinámica que perdure en el tiempo. Con mi edad, hoy no puedo mejorar mucho, pero veo que si doy con las sesiones adecuadas y los medios para desafiar a mi cuerpo, el rendimiento sigue subiendo. Es muy inspirador ver a atletas como Eliud Kipchoge (doble campeón olímpico de maratón, NDLR) que está cerca de los cuarenta y que sigue progresando año a año".

P: ¿Se puede progresar incluyendo yoga, por ejemplo?

R: "A menudo se oye eso, ha empezado a hacer yoga y ha progresado. Está bien el yoga, o la dieta, pero no es eso lo que te va a hacer progresar, son los cambios de objetivo. El entrenamiento es estresar nuestro cuerpo, como estresarlo para que se adapte a nuevas cargas. Cuando eres joven es muy simple, metes volumen e intensidad. Para mí, ahora es encontrar los medios de poner estrés a mi cuerpo que ya conoce bastante. Es, por ejemplo, sesiones en altura o con intensidades diferentes. En cambio, en competición, pongo más atención a la gestión de la carrera con un protocolo de alimentación durante la carrera o un protocolo de recuperación entre carreras. También funciona".

