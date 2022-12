Keylor Navas no descarta disputar un cuarto Mundial en 2026

El arquero costarricense Keylor Navas afirmó tras la eliminación de su equipo en su grupo del Mundial de Catar-2022 que no descarta seguir en el equipo y tampoco jugar una cuarta fase final del torneo dentro de cuatro años, en 2026.

"Estoy bien, me siento contento. Ya veremos qué nos depara el futuro", respondió en la zona mixta al ser preguntado sobre si seguirá representando a su selección.

"Es un privilegio representar al país y llevar la bandera. Estoy contento. Ya veremos", apuntó el guardameta de 35 años.

Sobre el Mundial-2026 de Estados Unidos, México y Canadá, dijo que "faltan muchos años" pero dejó la puerta abierta.

Respecto a la eliminación en Catar, Navas admitió sentirse "triste".

"No es fácil una Copa del Mundo. Hay selecciones de mucho nivel. No es fácil levantarse después de un 7-0 (como el de la primera jornada ante España). El equipo no se va contento, pero por lo menos sí con la frente en alto", apuntó.

"Uno ya tiene más experiencia y sabe cómo funciona el fútbol, para todos es importante saber que estos momentos no tienen que pasar en vano. Siempre que uno se cae tiene que levantarse, que esta caída sirva para los próximos Mundiales que llegarán", aseguró.

Para progresar en un futuro, Keylor Navas ve clave que los jóvenes ticos puedan llegar a las grandes ligas europeas.

"Tenemos talento, nos falta que los jugadores estén en ligas europeas, eso exige al jugador a estar al 100% siempre, el ritmo es diferente. Cuando estás habituado a ese ritmo, un Mundial no te sorprende", señaló.

