Just Fontaine, el hombre de los trece goles

Trece goles en una misma fase final del Mundial: Just Fontaine, fallecido a los 89 años, permanecerá para siempre asociado a esa hazaña mítica y casi imbatible, que fue la obra maestra de una carrera esencialmente ligada en clubes al Reims.

El Mundial de Suecia-1958 es el gran momento de la vida de 'Justo', que durante mucho tiempo fue la referencia del fútbol francés antes de las generaciones de Platini, Zidane o Mbappé.

Fontaine era el último superviviente del tridente ofensivo que formaba con Raymond Kopa y Roger Piantoni, fallecidos en 2017 y 2018. Junto a las otras dos estrellas del Reims condujo a los 'Bleus' a semifinales del Mundial-1958, un logro sin precedentes entonces para Francia. El Brasil de un jovencísimo Pelé (17 años) le cerró el paso.

La Seleçao, futura campeona del torneo, venció esa semifinal por 5-2 y Francia se consoló luego logrando el tercer puesto, liderada en ese duelo por el bronce por un Fontaine inspirado, que firmó cuatro tantos en el 6-3 ante Alemania Federal.

El futbolista nacido el 18 de agosto de 1933 en Marrakech (Marruecos) entró así en la historia y permanece en ella como el plusmarquista de goles en un mismo Mundial.

Francia ha conseguido con el tiempo superar la actuación de su generación de 1958, siendo campeona del mundo en 1998 y 2018, pero el récord de Fontaine sigue inamovible y parece difícilmente mejorable en el fútbol moderno.

Él mismo celebraba con su acento del sudoeste de Francia la longevidad de su récord, como hizo en 2014 en declaraciones al Télegramme de Brest: "Esta es una pequeña historia que me dijo Mario Zatelli (exjugador y exentrenador del Marsella). Ocurre en el 3015. Unos egiptólogos descubren una momia en mal estado. Limpiándola un poco, la momia se mueve. No está muerta, se despierta y pregunta si el récord de goles en un mismo Mundial sigue teniéndolo Just Fontaine".

Además, Fontaine no parecía destinado a jugar aquel Mundial de Suecia, ya que le superaba en la jerarquía del equipo Thadée Cisowski, que se lesionó en el último momento.

"No fue hasta el aeropuerto antes de viajar a Suecia cuando Paul Nicolas (responsable de la selección francesa) y Albert Batteux (uno de los entrenadores), que no me querían, me dijeron que iba a jugar de delantero centro", contó Fontaine a la AFP en 2013.

En clubes, Just Fontaine logró cuatro títulos de campeón de Francia (uno con el Niza, tres con el Reims), dos Copas de Francia (Niza en 1954 y Reims en 1958) y una final de la Copa de Europa -la actual Liga de Campeones), perdida en 1959 por 2-0 contra el gran Real Madrid de Di Stéfano, Puskas y Kopa.

Cuando Kopa falleció en 2017, Fontaine contó a la AFP que era como su "hermano mayor".

"Raymond tenía carácter, yo también, e hicimos un dúo mágico", afirmó entonces.

La trayectoria como jugador de Fontaine se vio cortada brutalmente a finales de 1962 con apenas 28 años después de una doble fractura en una pierna.

"Se habla mucho de mi récord, pero lo hubiera cambiado gustosamente por cinco o seis años más (de jugador), el fútbol era mi pasión. Estaba en la cima, ganaba mucho dinero para aquella época. No eran las sumas actuales, ganaba como cinco veces el salario mínimo del momento", explicó en 2013.

Como entrenador, su trayectoria fue mucho menos gloriosa.

Fue seleccionador de Francia apenas dos partidos en 1967, al ser despedido tras caer en ambos, que eran amistosos.

Pudo luego ascender a primera división al París Saint-Germain en 1974 y hacer tercero a Marruecos en la Copa de África de 1980, en su última etapa en los banquillos.

En las últimas cuatro décadas no se alejó del todo del fútbol y afirmaba ver por televisión todos los partidos que podía, a pesar de que en los últimos años sus problemas de salud se lo ponían difícil.

