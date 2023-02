Juliette Binoche, "honrada" de recibir premio Goya en España

Para sobrevivir como mujer en el cine, hay que encontrar el "equilibrio" en el manejo de la seducción, afirmó este viernes la actriz francesa Juliette Binoche, la víspera de recibir el Goya de honor internacional en la gala de entrega de los premios del cine español.

"Hay que encontrar un equilibrio en cada uno porque hay mucha seducción", afirmó Binoche, preguntada sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria del cine durante una rueda de prensa en Sevilla.

"Ahora tenemos muchas mujeres directoras, lo que es formidable, pero cuando yo comencé la mayoría eran hombres y había mucha seducción entre directores y actrices", agregó.

"Esto era sin duda más cierto en los años 80", indicó.

La actriz contó que se encontró en situaciones en las que algunos directores trataron de besarla o un productor intentó tocarla, pero ella se negó.

"Tuve que decir que no. Primero porque estaba enamorada, así que no se me pasaba por la cabeza que eso podía pasar", explicó.

"Hay que saber decir no, hay que aprender a decir no", añadió Juliette Binoche, que aseguró estar "contenta" ante los avances del Movimiento #MeToo.

"Creo que ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas, y eso es maravilloso", apuntó.

La intérprete, de 58 años, dijo igualmente sentirse muy "honrada" de estar en Sevilla, donde este sábado se celebra la ceremonia de los Premios Goya del cine español.

"Es muy especial para mí estar aquí en España, debido a todos los artistas [que han venido antes], y es muy inspirador".

Durante la gala del sábado, Binoche recibirá el honorífico Goya internacional, distinguida por la Academia española atendiendo a "su extraordinaria trayectoria que la sitúa como uno de los nombres mas admirados y reconocidos del cine europeo e internacional".

A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Binoche ha participado en decenas de filmes, como "La insoportable levedad del ser", "Los amantes del Pont-Neuf", o "El paciente inglés", por el que ganó el Óscar a la mejor actriz secundaria.

Además, ha sido distinguida con el César francés, el Bafta británico y los premios de interpretación de los festivales de Cannes, Berlín y Venecia, además del Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

