Juez mexicano da 36 años de cárcel a agresor del futbolista paraguayo Cabañas

Un juez mexicano condenó este lunes a 36 años de prisión por delitos de narcotráfico a un hombre que en 2010 le disparó en la cabeza al paraguayo Salvador Cabañas, quien se retiró del fútbol tras la agresión.

La Fiscalía General de México informó este lunes en un comunicado que José Jorge Balderas Garza, alias "JJ", fue condenado por delitos relacionados con el trasiego de drogas y portación de arma de fuego.

Este hombre, que estuvo relacionado con poderosos narcotraficantes, le disparó a Cabañas en la cabeza el 25 de enero de 2010 tras un altercado en los baños de un bar de Ciudad de México.

El guaraní estaba en la cúspide de su carrera, era estrella de la selección de Paraguay y destacado delantero del América, con el que anotó más de 100 goles en la liga mexicana.

Tras la agresión, con la bala que quedó alojada en su nuca, la recuperación de Cabañas fue considerada un "milagro", pero tuvo que renunciar al fútbol. En una entrevista con la AFP en enero de 2020, el guaraní dijo que perdonaba a su agresor.

"Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso (...) le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo", dijo en esa oportunidad.

Balderas Garza, que fue detenido en 2011, ya había recibido otra condena por delitos relacionados con el narcotráfico en 2019.

En ese mismo año, la causa por intento de homicidio contra Cabañas seguía abierta. La AFP consultó a la Fiscalía sobre este proceso, pero no obtuvo respuesta.

