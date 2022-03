José María Figueres apela a su experiencia y linaje para volver a gobernar Costa Rica

Sacándole brillo al legado de su padre, el candidato centrista José María Figueres busca volver a sentarse en la silla presidencial de Costa Rica, 24 años después de haber gobernado por primera vez. Pero no la tiene fácil.

Este domingo compite en el balotaje tras una polémica campaña electoral en la que pregona linaje, experiencia y cambio, pero que también desenterró fantasmas del pasado, entre ellos un señalamiento de corrupción.

"Chema", como se le conoce popularmente, es representante del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), el más ganador de la historia del país. Es el mismo que fundó su padre, José Figueres Ferrer, también expresidente y quien abolió el ejército en 1948.

"Como nunca antes, en esta elección nos jugamos nuestro futuro. (...) Vamos a un gobierno transformador, valiente, completamente diferente", dijo Figueres el domingo, en el cierre de su campaña electoral en San José.

El expresidente (1994-1998) se enfrentará al derechista Rodrigo Chaves este 3 de abril, para ver quién asume las riendas de un país que goza de una reputación basada en estabilidad democrática, índices altos de felicidad y resguardo del medio ambiente, pero golpeado por una severa crisis económica, política y social.

"Nos vamos a enfocar en los temas más importantes, como la reactivación de la economía y la creación de oportunidades de trabajo en este país", dijo Figueres frente a unos 400 seguidores, que ondeaban sus banderas verde y blanco.

Costa Rica tiene actualmente una deuda de más del 70% de su PIB, la cuarta más alta de América Latina, y sus niveles de pobreza y desempleo se ubican en 23% y 14%, respectivamente.

El candidato, de 67 años, es un ingeniero industrial graduado de la Academia Militar West Point, en Estados Unidos, y cuenta, además de la experiencia gubernamental, con un paso por el Foro Económico Mundial.

Casado, es padre de dos hijos.

Durante su anterior gestión en la presidencia, Figueres se basó en tecnología y desarrollo sostenible, aristas que no han sido recurrentes en su actual propuesta, dirigida al saneamiento de los decaídos índices económicos.

Figueres avanzó a esta instancia siendo el candidato, entre un total de 25, que más votos acumuló, 27,28% del total, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales costarricenses, el 4 de febrero. Pero necesitaba un 40% para ganar.

En esta nueva ronda ante Chaves, su popularidad mermó, con base en las encuestas del Estudio de Investigación y Estudios Políticos de la UCR (CIEP).

Su rival le ha aventajado en los diferentes sondeos del CIEP en al menos tres puntos porcentuales.

"Yo soy del PLN, y los Figueres para mí han hecho buenos gobiernos. José María tiene mucha experiencia. Pareciera que trae muy buenas propuestas, esperemos que al menos cumplan la mitad de ellas", consideró Gerardo Gómez, de 72 años, en el mitin de cierre de campaña.

A lo largo de la campaña y en los debates presidenciales, su oponente le enrostró el pago de 900.000 dólares que recibió en 2004 por una supuesta asesoría a la empresa francesa Alcatel, la cual aceptó haber sobornado a funcionarios públicos para obtener licitaciones.

El candidato fue investigado ese año, pero no enjuiciado. No regresó al país hasta que prescribió la causa. Nunca ha aceptado la comisión de un delito, pero admitió como un error no haber vuelto al país a declarar en su momento.

"No tengo confianza en Figueres, no soy quién para juzgarlo pero no confío en él. Hemos vivido un tema de engaño con él por muchos años", comentó la ingeniera de sistemas Maritza Oviedo, de 41 años.

Chaves acusa al PLN de financiar un video publicitario donde aparecen jóvenes arrojándose al vacío, sugiriendo que votar por él sería un suicidio. Figueres lo niega.

