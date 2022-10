Jorge Martín se hace con la pole en Malasia; Bagnaia delante de Quartararo

El español Jorge Martín (Ducati-Pramac) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Malasia de MotoGP, muy por delante del líder italiano del campeonato, Francesco Bagnaia, que partirá en novena posición, aunque con el consuelo de que su máximo competidor por el título, el francés Fabio Quartararo, saldrá detrás de el, al lograr el duodécimo mejor tiempo.

Pese a su accidente sin gravedad al final de las calificaciones, el italiano logró dejar atrás a su rival, que también fue víctima de una caída por antes, en los últimos ensayos libres (sin nada en juego) del fin de semana.

Bagnaia (Ducati) dispone de una primera bola de partido este fin de semana para lograr su primer título en MotoGP, frente al actual campeón, el francés Quartararo (Yamaha), que está a catorce puntos del italiano en el campeonato (233 frente a 219 en este momento).

El español Aleix Espargaró (Aprilia), décimo en la parrilla, y el italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), que partirá segundo el domingo, están todavía matemáticamente en la carrera por el título, pero sus chances son muy pequeñas a dos pruebas del final.

Para hacerse con el título el domingo, el piloto italiano de Ducati, de 25 años, debe sacar once puntos más que Quartararo en el circuito de Sepang. Al mismo tiempo, no debe ceder más de dos unidades a Espargaró (206 puntos) o más de 17 a Bastianini (191).

Resumiendo, como Bagnaia ya ha ganado seis veces esta temporada, el italiano debe tener al menos 25 puntos de ventaja respecto al segundo en la clasificación general tras la carrera del domingo en Malasia, para proclamarse campeón en Sepang, antes de llegar a la prueba final del año en Valencia (España), el 6 de noviembre.

Entre los diferentes escenarios posibles, el italiano sería campeón si gana la carrera y si Quartararo termina cuarto o más bajo de esta posición, sin importar cuáles sean los resultados de Espargaró y Bastianini.

Detrás de Martín y Bastianini, el español Marc Márquez (Honda) se lanzará el domingo desde la tercera plaza.

"No tenía buenas sensaciones (...) No sé cómo he hecho para terminar en la primera línea", reconoció el sextuple campeón del mundo de MotoGP, que viene de dos temporadas fallidas debido a un brazo derecho frágil, como consecuencia de varias caídas.

En la segunda línea estarán dos pilotos del equipo VR-46 (de Valentino Rossi), Marco Bezzecchi y Lucas Marini, cuarto y sexto. El español Alex Rins, vencedor del último gran premio disputado en Australia, intercaló su Suzuki entre los dos italianos.

Las calificaciones se disputaron sobre un trazado seco, cuando se esperaba lo contrario, aunque no es seguro que se repitan las mismas condiciones meteorológicas el domingo, ya que la lluvia podría aparecer.

Como en Australia el fin de semana pasado, Jorge Martín, hizo caer de nuevo este sábado el récord de la pista en el circuito de Sepang, que estaba en poder de Quartararo desde 2019.

Malasia firma su regreso al calendario de MotoGP después de tres años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19. En 2019, el español Maverick Viñales (Aprilia) se impuso en Sepang, delante de Marc Márquez (Honda).

