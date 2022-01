Jon Rahm, líder de la PGA, con grandes aspiraciones para campaña del 2022

El golfista español Jon Rahm, número uno del mundo, que estará este fin de semana en el Sentry Tournament of Champions en Hawái, afirma que busca más victorias para esta campaña del 2022 en la PGA.

El deportista encabeza el grupo de estrellas en el torneo inaugural del calendario de la PGA Tour en Maui, luego de una deslumbrante campaña en 2021 que incluyó una gran victoria inaugural en el US Open, así como el honor de ser nombrado Jugador del Año en la PGA.

El jugador de 27 años también obtuvo el Trofeo Vardon y el Premio Byron Nelson por promedio de anotaciones, reflejo de una consistencia notable que incluyó 15 resultados entre los 10 primeros lugares.

Rahm señaló este martes que espera mejorar esos estándares este año, pero admite que preferiría aumentar su colección de 13 victorias profesionales.

"Mi objetivo siempre es hacerlo mejor cada año", apuntó Rahm. "Pero podría decir ahora mismo que con mucho gusto tomaría un poco más de inconsistencia" a cambio de "más de una victoria".

Mientras tanto, Rahm no se inmuta por su condición de número uno del mundo. Le siguen Collin Morikawa, segundo clasificado, y el ex número uno del mundo, Dustin Johnson (3).

"Soy el número uno por cómo jugué en el pasado, así que si quiero quedarme aquí tengo que seguir jugando al nivel y tratando de mejorar", ratificó Rahm.

"Al final del día, me concentro en mí mismo, ¿no? Intento mejorar mi juego y mejorar mi nivel de golf. Si puedo hacer eso y jugar de la manera que sé que puedo jugar, todo lo demás debería arreglarse por sí solo. No estoy pensando constantemente, 'Oh, él es el número 2 o viene por mí, necesito hacer esto o eso. 'No, estoy tratando de jugar lo mejor que puedo y espero ganar un torneo".

El 2021 de Rahm también incluyó una excelente labor en la Ryder Cup, pese a que Europa cayó ante Estados Unidos, pues el ibérico terminó con récord de 3-1-1. También llamó la atención su dramática salida del Memorial Tournament en Ohio, donde se vio obligado a retirarse después de tres rondas mientras lideraba por seis golpes, después de dar positivo por covid-19.

Fuera del campo se convirtió en padre con el nacimiento de su hijo Kepa en abril.

