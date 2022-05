Jon Rahm ganó el Abierto de golf de Mexico de forma "estresante"

El español Jon Rahm, segundo del ranking mundial, ganó el Abierto de golf de México tras firmar una tarjeta de 69 golpes, 2 bajo par, el domingo en la cuarta y última ronda del torneo, que forma parte del US Tour de la PGA.

En la que fue la menos efectiva de sus cuatro jornadas, Rahm logró tres birdies en los hoyos 6, 7 y 14, y tuvo un solo bogey, en el 10.

Rahm fue líder durante las cuatro jornadas del certamen, jugado en el campo Vidanta de Vallarta (oeste), y finalizó con 267 golpes acumulados, 17 bajo par.

"Fue un fin de semana bastante estresante hasta el final. Mi juego no fue excelente, pero me mantuve agresivo", dijo Rahm al término de la última jornada. "Pero lo logré y creo que todo el estrés al principio de la ronda me ayudó en esos dos últimos putts. Tenía fe en cada momento".

La segunda posición fue compartida por tres estadounidenses: Brandon Wu, Tony Finau y Kurt Kitayama con 268 golpes acumulados, 16 bajo par.

Tras firmar el domingo una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par, Wu y Finau tuvieron un significativo ascenso de 15 posiciones.

De manera sorprendente, Wu logró seis birdies en los hoyos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 más un eagle en el 6, sin bogeys. "Hoy jugué increíble", dijo.

Finau también consiguió seis birdies (3, 6, 7, 13, 15 y 18) y un eagle (14), sin bogeys.

El colombiano Sebastián Muñoz retrocedió cinco posiciones y finalizó como el latinoamericano mejor ubicado en la posición 29; el domingo firmó 70 golpes, 1 bajo par, y a lo largo de los cuatro días acumuló 276 golpes, 8 bajo par.

- Resultado final del Abierto de México de la PGA:

1. Jon Rahm (ESP) 267 (64-66-68-69) 2. Brandon Wu (USA) 268 (69-70-66-63) . Tony Finau (USA) 268 (71-68-66-63) . Kurt Kitayama (USA) 268 (64-70-66-68)

5. Davis Riley (USA) 269 (69-65-67-68)

6. Aaron Wise (USA) 270 (65-75-66-64)

. David Lipsky (USA) 270 (69-68-69-64)

. Alex Smalley (USA) 270 (66-66-70-68)

. Cameron Champ (USA) 270 (67-66-67-70)

10. Patrick Rodgers (USA) 271 (66-69-66-70)

