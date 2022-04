Jon Batiste gana el Grammy al álbum del año con su aclamado "We Are"

Jon Batiste, líder de las nominaciones a los Grammy, superó a sus fuertes competidores para coronarse con el premio al álbum del año por "We Are", un éxito para el jazzista menos conocido globalmente que sus pares en la escena del pop.

"Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual", dijo el talentoso compositor de 35 años al recibir su premio, el quinto de la noche. "Los amo, aunque no los conozca", cerró con su explosiva risa el oriundo de Nueva Orleans y gran triunfador de la noche en Las Vegas.

