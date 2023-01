John Fogerty, de Creedence, recupera los derechos de sus canciones 50 años después

Tras medio siglo de disputas legales, el rockero John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival, anunció el jueves que vuelve a ser el propietario mayoritario de los derechos de sus canciones.

Esta decisión pone fin a una de las batallas más agrias y largas en la historia de la música por los derechos de autor, que Fogerty, compositor de éxitos como "Proud Mary", "Have You Ever Seen the Rain" y "Bad Moon Rising", había perdido por lo que calificó como un mal acuerdo.

A mediados de los sesenta, el magnate del entretenimiento Saul Zaentz firmó un acuerdo con Fogerty, que ahora tiene 77 años, y el resto de CCR con Fantasy Records.

Aquel acuerdo, que también incluye el himno antibelicista "Fortunate Son", fue objeto durante décadas de demandas, intensa atención de la prensa e incluso una pausa en la carrera artística de Fogerty.

Cuando CCR se separó a principios de los 70, Fogerty se exasperó con Fantasy, pero no podía rescindir su contrato sin ceder aún más derechos de autor a Zaentz.

Los pleitos que siguieron incluyeron un caso de evasión de impuestos y un pleito de plagio que interpuso Zaentz. Fogerty pasó largos periodos sin grabar. Incluso se negó a cantar canciones de la banda durante años.

En 2004, Concord compró Fantasy, pero Forgerty seguía sin recuperar sus derechos.

Recientemente hizo una oferta al nuevo sello discográfico que no se ha revelado, a sabiendas de que la ley de derechos de autor obliga a que los derechos de publicación en Estados Unidos empiecen a volver a Fogerty en los próximos años.

Concord accedió: "A partir de enero, soy propietario de mis propias canciones de nuevo. Nunca pensé que sería posible", escribió el artista en su página web. "¡Estoy deseando salir de gira y celebrarlo este año!", asegura.

Concord mantiene la propiedad de los derechos de los masters de CCR que ya están en su poder, mientras que el acuerdo con Fogerty se aplica a los derechos de publicación disponibles para los compositores.

Fogerty conserva todos los derechos de su trabajo en solitario.

La medida va en contra de la tendencia actual en el mundo de la música, que ha visto a estrellas de talla mundial como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Sting vender tanto los derechos de publicación como los derechos de autor por jugosas cantidades.

El presidente de Concord, Bob Valentine, que ve en la obra de Fogerty "algunas de las mejores composiciones del siglo XX", dijo en un comunicado que "dadas las circunstancias únicas que rodean la relación de John con Fantasy, estamos más que encantados de llegar a un acuerdo".

