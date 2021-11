Joao Moutinho, la experiencia al servicio del grupo en Portugal

Inoxidable como Cristiano Ronaldo o Pepe, Joao Moutinho sigue haciendo gala a sus 35 años de su gran experiencia y de un compromiso colectivo que justifican su estatus en el seno de la selección de Portugal, que juega el jueves en Irlanda un partido clasificatorio al Mundial-2022 (19h45 GMT).

Con 140 partidos internacionales a sus espaldas, el centrocampista del Wolverhampton es el segundo jugador de la historia con más partidos con Portugal, después del capitán Cristiano Ronaldo (182), pero delante de otro icono como Luis Figo (127).

Fiable y discreto, el exjugador del Oporto y del Mónaco forma parte de la columna vertebral de treintañeros sobre los que el seleccionador Fernando Santos se apoya desde que la Seleçao se proclamase campeona de Europa. Los otros integrantes de ese esqueleto veterano son 'CR7' (36 años), el defensor Pepe (38 años) y el arquero Rui Patricio (33 años).

Su impronta en el fútbol luso permanecerá marcada por su crucial intervención en la acción previa al gol decisivo de Éder en la final de la Eurocopa-2016 ante Francia (1-0).

"La edad es un número. Quiero estar bien y sentir que puedo ayudar al equipo en el que juego y espero aportar mi contribución cuando el seleccionador lo decida", declaraba Moutinho en septiembre antes de un partido amistoso en Catar.

A pesar de la competencia en la medular de Portugal, con perfiles tan variados como los de William Carvalho o Renato Sanches, Ruben Neves o Matheus Nunes, Santos continua contando con el veterano formado en el Sporting de Portugal, quien pasó después por el Oporto, con el que conquistó tres ligas lusas.

"Moutinho es un jugador de una enorme calidad. Es uno de los mejores para ver el juego que haya conocido Portugal. Algún día será seguramente entrenador", decía de él hace unos meses su entrenador de 67 años.

"Sin ninguna duda, Joao Moutinho es el jugador más inteligente con el que he jugado. Su capacidad de pensar sobre el terreno de juego sería de ayuda para cualquiera", subrayó Ruben Neves, su compañero en el Wolverhampton.

Aunque le cuesta más que a Pepe y a Cristiano Ronaldo mantener la intensidad de alto nivel, su presencia sobre el terreno de juego tranquiliza a sus compañeros y mejora el juego colectivo: los dos secretos de su longevidad en la selección.

"Siempre he tratado de ayudar a los más jóvenes, a los que, en mi opinión, podían contribuir a mejorar el equipo, de la misma forma que hicieron conmigo", confesaba el menudo centrocampista, de 1,70 metros de altura, justo después de la pasada Eurocopa.

Preguntado sobre su futuro con la selección, Joao Moutinho no da pistas. "Lo más importante no es que yo esté en el Mundial-2022 o no, sino que esté la selección", decía en septiembre, dirigiendo, como es habitual en él, el interés de lo individual a lo colectivo.

