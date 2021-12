Jay-Z reivindica a los vaqueros negros en su western "The Harder They Fall"

El rapero, productor y ejecutivo estadounidense Jay-Z dijo el jueves que su nueva película western, "The Harder They Fall", apuesta por corregir ideas erróneas establecidas en el género como que todos los vaqueros eran blancos, usaban ponchos y escuchaban tonadas de guitarra italianas.

La estrella musical produce el drama de la cadena de transmisión en línea Netflix protagonizado por Idris Elba y Regina King, acompañados por un elenco de actores negros.

Aunque clásicos del género en Hollywood, como la icónica "Trilogía de Dólares" del director italiano Sergio Leone, pieza fundamental del denominado "Spaghetti Western" -con el papel protagónico de Clint Eastwood y música del difunto maestro italiano Ennio Morricone-, dejan por fuera muchas minorías, el director de la película, Jeymes Samuel, asegura que uno de cada cuatro vaqueros históricos eran negros.

"Hay mucha gente que quisiera que esa historia no fuese revelada", sostuvo Jay-Z en una rueda de prensa virtual.

Además de contar una historia entretenida, "la cereza del postre" en la película es mostrar a quienes han sido ignorados por los típicos westerns de Hollywood dominados por personajes blancos, agregó.

La película muestra a vaqueros negros y nativos, y a forajidos como Nat Love, Rufus Buck y Cherokee Bill, muchos de los cuales vivieron en diferentes lugares y momentos históricos, y que podrían nunca haberse conocido.

Pero el magnate y esposo de la diva pop Beyoncé dijo que trabajar en un enfoque más documental habría "alejado a la gente" y reducido el impacto de la producción.

"Si tú la presentas como una historia ficticia pero dejas caer algunas cosas allí (...) Creo que la música [también] funciona muy bien en eso", dijo.

"Sólo escuchas la música, sintonizas, te gusta el ritmo, y toda esta información comienza a entrar en tu alma sin siquiera notarlo (...) Es lo que me gusta de 'The Harder They Fall'", dijo.

El rap y la narrativa están entrelazados en la película y ambos funcionan muy bien "como hilos conductores", añadió Jay-Z, destacando el impacto de algunas letras en la historia.

Jay-z comentó que muchos westerns de Hollywood incluyen referencias que no se corresponden con la realidad, como el poncho de Eastwood en la famosa trilogía.

En "The Harder They Fall", la banda sonora arrastra una amplia gama de influencias, incluyendo a la estrella del reggae Barrington Levy.

"Cuando escuchas a Barrington Levy, piensas 'bueno, eso no es música del lejano oeste'. ¡Pero tampoco lo era la tonada italiana en 'Oklahoma'!", destaca.

amz/sst/pr/llu