Javier Bardem gana el Goya a mejor actor protagonista por su papel en "El buen patrón"

Con su aplaudida interpretación de Julio Blanco, el jefe manipulador que siempre consigue sus objetivos en "El buen patrón", Javier Bardem conquistó este sábado el Goya al mejor actor protagonista, los premios del cine español.

Favorito para el galardón, Bardem cumplió las expectativas y se impuso finalmente a Luis Tosar ("Maixabel"), Javier Gutiérrez ("La hija") y Eduard Fernández ("Mediterráneo") para sumar un nuevo reconocimiento en su camino hacia al Óscar, donde competirá por su papel en "Being the Ricardos".

Además de a su esposa, Penélope Cruz, el intérprete dedicó un sentido homenaje a su madre, la actriz Pilar Bardem, fallecida en julio.

"Con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me ayudó a sobrevivir, que me enseñó el amor y la pasión y el respeto por este oficio tan hermoso", afirmó Bardem en el escenario de la gala celebrada en Valencia (este).

"Es un ejemplo ético y de compromiso, un referente para mí que es, aparte de una actriz inmesa, uno de los mejores seres humanos que me encontrado en mi vida, mi madre, mi amada madre, Pilar Bardem", agregó.

Ningún intérprete español tiene más galardones que él en estos premios donde suma cinco reconocimientos como protagonista y uno como secundario, además de otros dos como productor de documentales.

El último le ha llegado por su embaucador y tóxico dueño de Básculas Blanco, un empresario de provincias que no dejará que nada se interponga ante su deseo de hacerse con un premio que otorga el gobierno regional.

Esta sátira del sistema capitalista, salpicada con efectivos toques de humor negro, llegaba con 20 nominaciones a la gala de Valencia, un récord nunca alcanzado antes.

La cinta, que supone la tercera colaboración de Bardem con el realizador Fernando León de Aranoa, ha sido vista por muchos como el reverso del drama "Los lunes al sol", que conquistó cinco "cabezones" en 2003, entre ellos el de mejor actor para Bardem por su conmovedora interpretación de Santa, un líder sindical de una decadente ciudad industrial corroída por el desempleo.

Primer actor español en conquistar un Óscar, en 2008 por su escalofriante asesino en serie en "No es país para viejos", este hijo, nieto y hermano de actores podría sumar una segunda estatuilla el 27 de marzo gracias a su interpretación en "Being the Ricardos", que le valió el martes su cuarta nominación -la segunda como protagonista- a los premios estadounidenses.

Al igual que esta noche en Valencia, donde Penélope Cruz competía por el Goya a Mejor Actriz por su papel en "Madres paralelas" pero no se llevó el premio, Bardem compartirá nominación con su mujer, también candidata en la categoría femenina por su trabajo con Almodóvar.

Nacido en 1969 en el archipiélago de Canarias, su madre -la actriz Pilar Bardem, fallecida en julio- lo crió junto a sus dos hermanos tras separarse del padre. De ella heredó la paasión por la actuación y su intenso compromiso con las causas progresistas.

