Jamaicana Jackson gana los 200m de Eugene con segundo mejor tiempo de la historia

Superando a la monarca de la velocidad Shelly-Ann Fraser-Pryce, la jamaicana Shericka Jackson se proclamó este jueves campeona mundial de los 200 metros del Mundial de Eugene con el segundo mejor tiempo de la historia (21.45 segundos).

En su primer gran triunfo internacional, Jackson se quedó a solo 11 centésimas del récord mundial de Florence Griffith-Joyner (21.34 en 1988).

La también jamaicana Fraser-Pryce, flamante campeona el domingo de los 100 metros, se quedó con la plata (21.81) y la británica Dina Asher-Smith con el bronce (22.02).

La campeona olímpica Elaine Thompson-Herah, bronce en los 100 m, finalizó séptima con 22.39, por lo que Jamaica no pudo repetir su histórico triplete del domingo.

Tras años a la sombra de Fraser-Pryce y Thompson-Herah, Jackson celebró a lo grande en el Hayward Field de Eugene (Oregón, Estados Unidos) su primera victoria individual en un gran evento.

"Me sentí muy bien una vez que salí y di el espectáculo", se felicitó Jackson, una atleta que comenzó compitiendo en los 400 metros.

"Récord nacional y del campeonato (mundial), no me puedo quejar", subrayó.

Aunque fue superada en la salida por Fraser-Pryce, Jackson logró mantenerse cerca y citarla a un mano a mano en la recta final, en la que superó a su veterana compatriota con un potente esprint.

"Sé que Shelly es probablemente una de las mejores corredoras de curvas del mundo, así que sabía que iba a ir muy fuerte", explicó. "Sabía que si quería conseguir el oro, tenía que correr la curva lo más fuerte posible porque después sé que soy fuerte y rápida al llegar a la meta".

"Nunca quise seguir a nadie, quería hacer la mejor carrera posible y creo que viendo que logré mi mejor marca personal, no me puedo quejar", dijo Jackson. "No pensaba en ningún tiempo ni en ningún récord".

A sus 28 años, Jackson logró dar el último peldaño a la gloria tras coleccionar bronces en 400 y 100 metros de los Juegos Olímpicos y una plata en 100m y dos bronces en 400m de los Mundiales.

Tras lograr su quinto título mundial de los 100 metros, gran parte de la atención del jueves se enfocaba en el posible doblete de Fraser-Pryce, con el pelo teñido esta vez de púrpura para la ocasión.

"Escuchen, estoy cansada", reconoció después Fraser-Pryce, de 35 años y madre de un hijo. "Estaba muy, muy cansada física y mentalmente y aun así quería salir y hacer una buena carrera".

"Este siempre ha sido un evento que me desafía. ¿Qué sería si no me desafiara en estos campeonatos?", se preguntó la jamaicana, quien había logrado ese doblete en el Mundial de Moscú-2013.

"Me esforcé al máximo para ganar. Esto no es fácil. Es un trabajo duro y una dedicación", recalcó Fraser-Pryce, que se embolsó su 13º medalla mundial.

