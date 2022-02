"Jackass" le patea la silla a "Spider-Man" y lidera la taquilla en Norteamérica

La entrañable comedia irreverente "Jackass Forever" logró una hazaña este fin de semana al quitarle el primer lugar a "Spider-Man" en la taquilla de Norteamérica, según datos de la industria del domingo.

La última secuela de la casa Paramount, donde son protagonistas las parodias, payasadas, asquerosidades y dolorosas acrobacias imaginadas por Johnny Knoxville y su divertida pandilla, debutó con una recaudación de 23,5 millones de dólares entre viernes y domingo, estimó Exhibitor Relations, analista de la industria.

Veinte años después de su estreno en pantalla grande, la franquicia ha logrado mantener cierta relevancia con la quinta entrega y tuvo éxito al desafiar las tendencias de Hollywood colando una película de comedia pura, con un presupuesto de solo 10 millones de dólares, en el primer lugar.

"Es extremadamente difícil ser frescos y divertidos durante tanto tiempo, pero Jackass lo está haciendo. Las críticas son extraordinarias (en este punto, por lo general son malas)", señaló David A. Gross, director de Franchise Entertainment Research.

"Moonfall" ocupó el segundo lugar, con una modesta recaudación de 10 millones de dólares.

La película de ciencia ficción y catástrofe de Lionsgate, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Halle Berry, se desarrolla en un escenario bastante descabellado en el que partes de la Luna empiezan a caer sobre la Tierra.

Desplazada al tercer lugar está "Spider-Man: No Way Home", cuya espectacular racha se ha frenado tras haber sido la mejor en la era del covid.

Sus 9,6 millones de dólares en ventas de este fin de semana llevaron a la película de Sony/Marvel a un total de 749 millones de dólares en ventas nacionales, ubicándola en el cuarto lugar de todos los tiempos.

La última entrega de la franquicia "Scream", de Paramount, cayó al cuarto lugar, con una recaudación de 4,7 millones de dólares. La película de terror tiene como protagonistas a los mismos de su versión original de 1996: Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.

El quinto puesto lo ocupó el musical animado de Universal "Sing 2", con 4,2 millones de dólares. El elenco estelar de voces incluye a Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Pharrell Williams y Bono.

Las cinco siguientes de las 10 más vistas fueron:

"The King's Man" ( 1,2 millones de dólares)

"Redeeming Love" ( 1 millón de dólares)

"American Underdog" ( 800.000 dólares)

"The 355" ( 700.000 dólares)

"The Lion and the Wolf" ( 675.000 dólares)

