Jabeur y Rybakina jugarán la final de Wimbledon, Halep eliminada

El sábado, Wimbledon vivirá una final femenina tan inesperada como llamada a hacer historia: la tunecina Ons Jabeur es la primera africana en llegar a la final de un Grand Slam y se medirá en el último partido a Elena Rybakina, primera representante de Kazajistán en llegar al último partido en un 'grande'.

En las semifinales femeninas de este jueves, Jabeur, número 2 mundial, comenzó con una victoria en tres sets sobre la alemana Tatjana Maria (103ª), por 6-2, 3-6 y 6-1.

"Es un sueño que se cumple después de años de duro trabajo y de sacrificios. Estoy feliz porque haya recompensa al fin y que pueda jugar un partido más", declaró la tunecina, que cedió su primer set del torneo.

"Ella me debe una barbacoa por todas las carreras que me obligó a dar en la pista", lanzó Jabeur sobre Maria, su amiga y "compañera de barbacoa", como la presentó el martes.

Ambas jugadoras se dieron un largo abrazo junto a la red al término del partido.

Primera jugadora árabe en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam en el Abierto de Australia en 2020, subió dos peldaños más este año en Wimbledon, y sigue invicta esta temporada en hierba después de su título en Berlín hace dos semanas.

"Quiero ser todavía más popular y ser una fuente de inspiración para más generaciones", afirmó Jabeur.

"Quiero ver más jugadores de mi país, de Oriente Medio, de África...", apuntó.

En la segunda semifinal, Rybakina (23ª del mundo) accedió a su primer final del Grand Slam al vencer a la rumana Simona Halep (18ª) por 6-3 y 6-3.

"No sé cómo describir cómo me siento. Ha ido muy bien, me había preparado bien mentalmente. Hice todo lo posible y conseguí hacer un partido increíble", comentó la jugadora nacida hace 23 años en Moscú.

"Será un gran partido. Ella es una gran jugadora, es muy difícil jugar contra ella y no será fácil contrarrestarle", afirmó sobre ese próximo duelo ante Jabeur.

Rybakina se convierte en la finalista más joven en Wimbledon desde Garbiñe Muguruza en 2015.

El jueves, la tenista kazaja hizo valer sus fuertes golpeos y especialmente su servicio. Las cifras ahí son claras: Rykakina consiguió 5 'aces' y no cometió ninguna doble falta, mientras que Halep no pudo hacer ningún 'ace' e hizo nueve dobles faltas).

Halep, campeona de Wimbledon en 2019 y muy apoyada por el público británico, tuvo problemas desde el inicio del partido y tuvo que ver cómo Rybakina se ponía pronto con 3-0 a favor, antes de cerrar la primera manga con solidez. Era el primer set que la rumana perdía en esta edición del torneo londinense.

En el segundo set, Rybakina firmó ya de entrada un 'break', aprovechando dos dobles faltas de Halep, que pudo luego reaccionar y equilibró 2-2. Sin embargo, Halep no tuvo más bolas de 'break' y Rybakina selló su victoria con otro 6-3.

El viernes se disputarán las semifinales masculinas.

El serbio Novak Djokovic, defensor del título, abrirá la jornada midiéndose al británico Cameron Norrie (12ª). Después será el turno del español Rafa Nadal (4º), que si sus problemas abdominales lo permiten debe enfrentarse al australiano Nick Kyrgios (40º).

