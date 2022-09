Isabel Coixet presenta documental sobre abusos en escuela de teatro en Cataluña

La cineasta española Isabel Coixet presentó este jueves en el Festival de cine de San Sebastián un documental sobre una serie de casos de abuso sexual por parte de profesores en una escuela de teatro en Cataluña, que, cuando fueron denunciados, habían prescrito.

"El sostre groc" ("El techo amarillo") fue proyectado en sección oficial pero fuera de concurso, en el certamen en la ciudad del norte de España, que cierra este sábado con la entrega de sus premios.

El documental indaga en el caso de nueve mujeres que en 2018 presentaron un denuncia contra dos profesores del Aula de Teatro de Lleida (noreste) por presuntos abusos sexuales entre 2001 y 2008, cuando eran adolescentes, pero el caso se archivó porque había prescrito.

En rueda de prensa, Coixet relató que después de enterarse del caso por un artículo de prensa que apareció en mayo de 2020, contactó con las denunciantes y enseguida se dio cuenta de que quería "hacer algo" al no tener "la menor duda de que lo que decían era verdad".

Lo que más le impactó, fue que el caso hubiera prescrito y judicialmente no se pudiera hacer nada más.

"Hay unos documentos de la Fiscalía, ha habido una investigación, y se dice que se reconocen los hechos, la veracidad de los hechos, pero se dice que están prescritos", dijo Coixet, directora que ha ganado varios premios con películas como "La vida secreta de las palabras" y "La librería".

El principal acusado era el entonces director de la escuela de teatro, que ofrece clases a niños desde los 3 años, y que según las denuncias realizaba tocamientos en sus clases o mantenía relaciones con menores de edad abusando de su posición.

También fue denunciado otro profesor.

El director niega las acusaciones y Coixet dijo que pese a múltiples intentos, no pudieron contar con su testimonio en el documental.

En la rueda de prensa en San Sebastián estuvieron presentes varias de las mujeres que sacaron a la luz los hechos.

Ellas dijeron que les costó muchos años tener el valor para hacer la denuncia.

"Yo no quería reconocerme como víctima, el verdadero acto de valentía es reconocer que has has sufrido abusos sexuales, o sea, que has sido una víctima", explicó Sonia Palau.

Desde que se fueron uniendo voces y pudieron denunciar, "ha sido un camino sanador y de aprendizaje", agregó Palau.

