Irán pone en entredicho la voluntad de EEUU de llegar a acuerdo sobre programa nuclear

Irán puso en duda este lunes "la voluntad" de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, alegando las divergencias que persisten pese a un año de negociaciones para relanzar el pacto concluido en 2015 entre Teherán y seis grandes potencias.

"No sabemos realmente si conseguiremos un acuerdo con Estados Unidos, que no ha mostrado una verdadera voluntad para lograrlo", declaró a la prensa el portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Said Khatibzadeh.

Pero "si conseguimos un buen acuerdo, iremos seguro a Viena mañana", dijo, en referencia a las negociaciones en curso entre Teherán y los países occidentales para intentar hacer volver a Washington al pacto, del que se retiró unilateralmente en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump.

"Todavía no hemos llegado al punto en el que la parte estadounidense muestra que tiene una firme voluntad de volver a sus compromisos", insistió el portavoz.

El acuerdo de 2015 establece una reducción de las sanciones contra Irán a cambio de restricciones en su programa nuclear que garanticen que Teherán no puede desarrollar armas atómicas, algo que siempre negó que quería hacer.

Pero la retirada de Estados Unidos, que reimpuso sanciones a la República Islámica, hizo que Irán dejara de cumplir progresivamente sus propios compromisos.

La actual administración estadounidense de Joe Biden quiere regresar al pacto, siempre y cuando Teherán vuelva a cumplir lo acordado. Irán por su parte exige que se levanten las sanciones reimpuestas.

ap/sk/feb/es/zm