Investigado en México, Peña Nieto se plantea vivir permanentemente en Madrid (prensa)

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, investigado en su país por enriquecimiento ilícito, se plantea mantener su residencia permanente en Madrid, donde ha vivido desde 2020, dijo el exmandatario al diario El País, según un artículo publicado este domingo.

"Estoy muy agradecido a este país (España) por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", declaró Peña Nieto.

Peña Nieto, que gobernó México entre 2012 y 2018, es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y por delitos de carácter electoral y patrimonial, según informó la Fiscalía General de México (FGR) en agosto pasado.

El anuncio ocurrió después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio mexicano de Hacienda denunciara que Peña Nieto habría recibido poco más de un millón de dólares en transferencias irregulares y que mantiene "vínculos" con empresas que fueron grandes contratistas del Estado durante su mandato.

"Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio", afirmó Peña Nieto a El País.

Peña Nieto dijo haber salido de su país para "desvincularse de la vida política mexicana" y ser "respetuoso con el tiempo" del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Según El País, Peña Nieto renovó en octubre la llamada visa dorada, gracias a la cual reside en un exclusivo barrio de Madrid desde 2020.

La visa dorada es un documento que otorga el gobierno español a las personas que invierten al menos 500.000 euros (495.000 dólares) en un inmueble en España.

En la solicitud inicial, la visa dura dos años, pero la renovación es por cinco, por lo que Peña Nieto tendrá permiso para vivir en España hasta 2027.

El diario español agregó que el exmandatario mexicano, que dedica sus mañanas a jugar al golf, le informó por carta en 2021 al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que estaba residiendo en España.

du/jvb