Inglaterra gana a Gales 23-19 y mantiene opciones en el Seis Naciones

Inglaterra mantiene sus opciones de título en el Seis Naciones tras vencer este sábado por 23-19 (12-0 al descanso) a Gales, vigente campeona del torneo y que de esta manera se despide de cualquier posibilidad de revalidar la corona.

El triunfo del XV de la Rosa se cimentó en el acierto de su pateador Marcus Smith, autor de 18 puntos.

Tras una primera parte de constantes fallos y penales evitables, que llegó a los ingleses al descanso con el marcador muy favorable, Gales se rebeló en la segunda parte con dos tries en siete minutos para apretar el marcador al 17-12 (minuto 61) y de no haber sido por dos penales transformados por Smith (68 y 72), el try logrado por los Dragones en el último suspiro podría haber cambiado el resultado del partido.

Inglaterra se coloca con 10 puntos, a cuatro de Francia, que en el primer partido se impuso claramente en Escocia por 36-17.

Ambos combinados se enfrentarán en París en la quinta y última jornada del torneo.

El domingo se cerrará la tercera jornada, con el encuentro entre Irlanda e Italia, en el que los irlandeses podrían igualar a los ingleses en la clasificación e incluso superarles si logran una victoria con bonus.

