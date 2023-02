Informe independiente responsabiliza a UEFA de incidentes en final de Champions en París

La UEFA, organizadora de la final de la Liga de Campeones, es la "primera responsable" de los graves incidentes "que casi llevaron al desastre" en mayo pasado en el Stade de France, concluye un grupo de expertos al término de una investigación independiente pedida por la instancia europea.

"El grupo concluye que la UEFA, como propietaria del evento, tiene la responsabilidad primera de los fracasos que casi llevaron al desastre", se puede leer en un largo documento al que tuvo acceso la AFP y en el que también se critica a la Prefectura de Policía y a la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"Aunque es razonable delegar las tareas de seguridad a otros, en primer lugar la FFF y de remitir a (...) la Prefectura de Policía para las cuestiones de seguridad, no significa que la UEFA quede absuelta de su responsabilidad. La UEFA jugaba un papel central en la organización del evento y debería haber vigilado, supervisado y contribuido a las medidas de seguridad", según los expertos.

"Las otras partes cometieron errores que contribuyeron (a los incidentes), pero era la UEFA quien estaba al mando" de la organización de la final que disputaron el 28 de mayo el Real Madrid y el Liverpool.

Accesos colapsados, hinchas y familias de aficionados rociados con gases lacrimógenos o víctimas de robos... El dispositivo de seguridad durante la final celebrada en el Stade de France, ofreció escenas caóticas, provocando una gran polémica tanto en Francia como en Inglaterra.

El informe critica también la mala reacción de las fuerzas de seguridad francesas, puesto que el uso de gases lacrimógenos "no tiene sitio en una fiesta del fútbol".

Los expertos responsables del informe, dirigido por el exministro de Educación, Juventud y Deportes de Portugal, Tiago Brandao Rodrigues, se mostraron "estupefactos" ante la posibilidad de que la respuesta policial estuviera influenciada por la imagen de los seguidores del Liverpool señalados como "hooligans", una "idea errónea inexplicable".

En un primer momento, el ministro del Interior francés Gérald Darmanin incriminó a los aficionados británicos, muchos de los cuales habrían viajado a París con entradas falsas, aunque posteriormente el prefecto Didier Lallement admitió que podía haberse "equivocado" en las cifras, reconociendo un "fracaso".

Un informe gubernamental apuntó desajustes en el funcionamiento de la policía y de la organización en un episodio que daño la imagen de Francia, sobre todo con vistas a los Juegos de París-2024.

El secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, pidió disculpas en un comunicado en nombre de la instancia europea: "En nombre de la UEFA, me gustaría pedir disculpas sinceramente una vez más a todos aquellos que se vieron afectados por los acontecimientos que se desarrollaron en lo que debería haber sido una celebración en el punto culminante de la temporada de clubes. En particular, me gustaría pedir disculpas a los seguidores del Liverpool FC por las experiencias que muchos de ellos tuvieron al asistir al partido y por los mensajes lanzados antes y durante el partido que tuvieron el efecto de culparles injustamente de la situación que llevó al retraso del saque inicial".

"La UEFA se compromete a aprender de los acontecimientos del 28 de mayo, y cooperará estrechamente con los grupos de aficionados, los clubes finalistas, las federaciones anfitrionas y las autoridades locales con el fin de ofrecer unas finales excepcionales en las que todo el mundo pueda disfrutar del juego en un entorno seguro y acogedor", añadió Theodoridis.

