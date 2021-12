Imhoff no se ve fuera del Racing 92 francés

El rugbier argentino Juan Imhoff, que finaliza contrato en junio, "nunca" se ha "visto fuera" del Racing 92, explicó el propio jugador a la AFP.

Según diferentes medios, Imhoff (33 años) no será conservado por el club parisino, al que llegó en 2011.

"Es difícil hablar de esto. No sé nada de nada. Me he puesto en modo de que quiero jugar al rugby y disfrutar. Puede que sean mis últimos momentos aquí. Es mi vida, mi casa. Tengo una afinidad increíble con este club", explicó el wing de los Pumas en una entrevista con la AFP.

"No vine a Francia a pasearme", asegura. "Toda mi familia está ligada a este club. He dejado todo eso (los rumores) de lado, para estar a mi mejor nivel, para entregarme al máximo", añadió.

Esta temporada, Imhoff ha disputado diez partidos del Top 14, nueve de ellos como titular.

"Claro que quiero quedarme. Esta es mi casa, nunca me he visto fuera. Quizás me equivoco en eso... Es el rugby profesional, lo comprendo muy bien. Deseo siempre lo mejor a este club, es uno de los mejores del mundo", afirmó.

