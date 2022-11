Ideólogo ruso Duguin reitera su apoyo a Putin tras retirada de Jersón

El ideólogo ultranacionalista ruso Alexander Duguin, considerado como uno de los apoyos más fervientes de la ofensiva en Ucrania, aseguró que seguía leal al presidente Vladimir Putin pese a la derrota de Moscú en la ciudad ucraniana de Jersón.

"Occidente (...) empezó a difundir una falsa noticia de que yo mismo y los patriotas rusos se alejaban de Putin tras la rendición de Jersón y supuestamente exigían su salida", indicó el sábado por la noche Duguin en Telegram.

"Sufrir la pérdida de Jersón es una cosa. Pero nuestra relación con el comandante en jefe es otra. Somos leales a Putin y apoyaremos la operación militar (en Ucrania) y Rusia hasta el final", añadió.

El viernes, el ideólogo publicó un mensaje diferente en el que parecía criticar al Kremlin tras la pérdida de Jersón. En él, afirmaba que el poder ruso no podía "ceder nada más" y que "se había llegado al límite".

Tras estas afirmaciones, el centro de análisis estadounidense Institute for The Study of War (ISW) estimó que la retirada provocaba "una fractura ideológica entre las personalidades proguerra y Vladimir Putin".

Duguin, un intelectual y escritor ultranacionalista de 60 años es un teórico del neoeurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia.

Llamado a veces "el cerebro de Putin" o el "Rasputin de Putin", es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa, y apoyó de pleno la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero.

A finales de agosto, su hija Daria Duguina, murió en un atentado con bomba cerca de Moscú, un ataque que Moscú atribuyó a los servicios ucranianos.

