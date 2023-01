Identifican a autor intelectual de doble crimen en la Amazonía de Brasil

La policía brasileña reunió "indicios vehementes" que señalan a un traficante conocido como "Colombia" como el autor intelectual de los asesinatos de un periodista británico y un indigenista brasileño en la Amazonía en junio pasado, comunicó la fuerza este lunes.

Las investigaciones policiales concluyeron que Rubén da Silva Villar, alias Colombia, ordenó los asesinatos del periodista británico Dom Phillips, de 57 años, y el experto indigenista Bruno Pereira, de 41, según confirmó en una conferencia de prensa el jefe de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Eduardo Fontes.

"Las investigaciones están en la fase final y tenemos indicios vehementes que apuntan para 'Colombia' como autor intelectual de estos crímenes", dijo Fontes, que calificó el caso como "prácticamente cerrado", en "un 90%".

La policía dijo haber confirmado que "Colombia", de quien había dudas sobre su identidad ya que portaba tres documentos, dos de ellos con las nacionalidad peruana y brasileña, fue aclarada: nació en la ciudad amazónica de Puerto Nariño, Colombia.

Villar, quien está preso desde diciembre, es sospechoso de haber liderado una organización de pesca ilegal en el Valle de Javari, una región selvática cerca de la frontera de Brasil con Perú y Colombia.

"La fiscalización de la pesca ilegal, que era ejercida por Bruno (Pereira) de forma muy vehemente, traía grandes prejuicios al grupo criminal", explicó el jefe de la policía en Amazonas.

Entre las pruebas reunidas por los investigadores, Fontes citó que 'Colombia' proporcionó a los identificados como autores materiales municiones y embarcaciones para la realización de pesca ilegal ("muy enfrentada por Bruno"), y también pagó el abogado de la defensa de uno de los imputados en el doble crimen.

Además de 'Colombia', también están presos por la ejecución del doble asesinato Amarildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima, y Oseney da Costa Oliveira, hermano de Amarildo.

Phillips y Pereira fueron asesinados a tiros el 5 de junio en el Valle de Javari, donde se ha registrado un aumento de la pesca, tala y minería ilegales, y el tráfico de drogas.

La policía encontró los restos de ambos el 15 de junio, luego de que el pescador Amarildo da Costa confesara su participación y llevara a agentes al lugar donde habían sido enterrados los cuerpos tras ser desmembrados.

Pereira había estado trabajando para detener la pesca ilegal en la reserva indígena del Valle de Javari, un territorio más grande que Austria, con la mayor concentración de tribus no contactadas en la Tierra.

Phillips, periodista independiente que colaboraba con The Guardian, The New York Times y otros periódicos, viajaba con él para escribir un libro que sería titulado "Cómo salvar la Amazonía".

Villar había sido inicialmente capturado en julio, y suelto en octubre bajo fianza. Pero la justicia federal decretó nuevamente su prisión luego de que incumpliera las condiciones impuestas para la libertad provisoria.

El jefe de la policía agregó el lunes que una cuarta persona fue imputada: Edvaldo da Costa Oliveira, otro hermano de Amarildo y presuntamente responsable por haber entregado el rifle usado en los crímenes a Silva Lima y haber participado del ocultamiento de los cadáveres.

