Ibrahimovic vuelve a jugar nueve meses después de su operación

El sueco Zlatan Ibrahimovic volvió a los terrenos de juego con el AC Milan el domingo, en el partido ganado 2-0 ante el Atalanta en la 24ª jornada de Serie A, disputando su primer encuentro de la temporada nueve meses después de haber sido operado de la rodilla izquierda.

El jugador de 41 años saltó al terreno de juego en el minuto 74, sustituyendo a Oliver Giroud, y fue recibido con un gran clamor de San Siro, con el Milan con 1-0 provisional en el marcador.

"Me dan la fuerza, la adrenalina y la motivación para continuar. Sin la ayuda de los tifosi es difícil", declaró Ibrahimovic a DAZN.

"Me siento bien y hace un año y dos meses que no me he sentido como hoy. Me he sentido libre para poder hacer lo que amo: jugar al fútbol", añadió, admitiendo haber "sufrido mucho" en los seis últimos meses de la pasada temporada por sus dolores en la rodilla.

Uno de los grandes pilares de la renovación del AC Milan desde su llegada al club, en enero de 2020, "Ibra" fue operado el 25 de mayo pasado, justo después de que el equipo rossonero ganara el Scudetto.

Esta intervención quería "resolver definitivamente la inestabilidad" de su rodilla, que le hacía sufrir desde hacia varios meses, "gracias a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior", según su club.

A pesar de su edad y de su dolorosa articulación, Ibrahimovic renovó contrato el pasado verano boreal hasta junio de 2023, sin que todavía haya comunicado sus intenciones más allá del final, de temporada.

Lastrado la segunda mitad de la pasada temporada por su rodilla, el sueco no ha marcado desde el 9 de enero de 2022.

