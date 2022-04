Históricos Peñarol y Olimpia buscan su primer triunfo en la Libertadores-2022

El uruguayo Peñarol y el paraguayo Olimpia, varias veces campeones de la Libertadores, se enfrentan este martes en Montevideo con el objetivo de lograr su primera victoria en el Grupo G del máximo torneo de clubes del continente.

Mientras el equipo charrúa, cinco veces campeón de la Libertadores, cayó en su debut de la semana pasada ante el argentino Colón de Santa Fe, el conjunto guaraní, ganador de tres títulos en el certamen continental, empató sin goles con Cerro Porteño, su clásico rival en el fútbol paraguayo.

Por eso, ambos tendrán este martes la posibilidad de empezar a dar pelea en un grupo que se avizora bastante parejo.

El partido será en el estadio Campeón del Siglo de la capital uruguaya, a las 21H30 (00H30 GMT del miércoles), y será arbitrado por el brasileño Raphael Claus.

Peñarol llega al encuentro con motivos tanto de tranquilidad como de preocupación.

El sábado le ganó 2-1 a Liverpool por la octava fecha del torneo Apertura del fútbol uruguayo, en el que marcha a mitad de tabla. El triunfo cortó una racha de tres partidos en los que el 'aurinegro' no lograba sumar de a tres, contando la derrota de visita ante Colón por Libertadores.

Sin embargo, una de sus máximas estrellas, el joven delantero Agustín Álvarez Martínez, alargó su sequía goleadora a 17 partidos.

El 'Canario' Martínez, que con 20 años es una de las grandes promesas del fútbol charrúa luego de, en 2021, anotar 31 goles para el 'Manya' y erigirse como goleador de la Copa Sudamericana con 10 tantos, es foco de inquietud para los hinchas aurinegros en las últimas semanas.

El sábado ante Liverpool festejó un tanto que luego fue anulado por el VAR por posición adelantada, agudizando la frustración del jugador.

Pero sigue siendo el as bajo la manga de Mauricio Larriera. "No me preocupa la falta de gol, me preocupa que no le generemos", dijo el DT tras ese encuentro, que espera revertir el panorama ante Olimpia.

El conjunto guaraní, en tanto, espera levantar cabeza, ya que viene de perder el viernes 2-1 ante Nacional de Paraguay por el campeonato doméstico, donde en nueve fechas aparece cuarto, a 11 puntos del líder Libertad.

Los dirigidos por el joven entrenador Julio César Cáceres tendrán en Montevideo una tarea difícil si se tiene en cuenta el historial de Olimpia como visitante ante equipos uruguayos.

De acuerdo a estadísticas recogidas por el diario ABC de Paraguay, de los 11 encuentros jugados por el conjunto guaraní en tierras charrúas, solo ganó uno.

Asimismo, las cifras indican que nunca pudo derrotar a Peñarol por Copa Libertadores: de los ocho encuentros jugados entre ambos equipos por esta competencia Conmebol, los uruguayos ganaron cinco y los otros tres fueron empate.

Posibles alineaciones:

Peñarol: Kevin Dawson - Ezequiel Busquets, Ramón Arias, Edgar Elizalde y Juan Ramos - Damian Musto, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo - Ignacio Laquintana, Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.

Olimpia: Gastón Olveira - Víctor Salazar, Luis Zárate, Antolín Alcaraz, Iván Torres - Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardozo - Jorge Recalde y Derlis González. DT: Julio César Cáceres.

