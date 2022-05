Hindley gana la novena etapa en el Blockhaus, Juan Pedro López mantiene el rosa

¡Un esprint en la cima del Blockhaus a 1.665 metros de altitud! El australiano Jai Hindley superó al francés Romain Bardet y al ecuatoriano Richard Carapaz para adjudicarse este domingo la 9ª etapa del Giro de Italia, aún liderado por el español Juan Pedro López.

"No creía que pudiera llevar la maglia rosa en mi primer Giro de Italia y no me lo creía cuando mi masajista me dijo en la meta que había conseguido conservarla. Estoy muy cansado, por suerte mañana habrá tiempo para descansar", confesó el corredor español del Trek.

En esa larga y dura ascensión (13,6 kilómetros al 8,4 %), tres de los aspirantes a la victoria final mostraron una ligera superioridad, pero sin abrir un hueco definitivo. El campeón olímpico Carapaz, en primero en atacar a poco más de 4,5 kilómetros para meta, vio cómo llegaban a él Bardet y el español Mikel Landa.

Pero el trío finalizó por ser alcanzado por otro trío de perseguidores, liderado casi exclusivamente por el portugués Joao Almeida delante de Hindley y del veterano italiano Domenico Pozzovivo (39 años).

Esta casi igualdad de nivel provocó que cinco corredores (López, Almeida, Bardet, Carapaz, Hindley) figuren ahora en una horquilla de 20 segundos, la víspera del día de descanso en Pescara.

"Estoy satisfecho, tenía buenas sensaciones, aunque no pude ganar la etapa como esperaba", dijo Carapaz.

Antes de la jornada de descanso en Pescara, en la costa del Adriático, Almeida, segundo a 12 segundos de la 'maglia rosa', cuenta con 2 segundos de ventaja sobre Bardet y 3 sobre Carapaz, el principal favorito para la victoria final. Pero Hindley, segundo en el Giro 2020, se situó a sólo 8 segundos del portugués.

Hindley, de 26 años, ganó por segunda ocasión una etapa del Giro, en el que logró el segundo puesto en la general en 2020, cuando fue superado el último día por el británico Tao Geoghegan Hart.

Por contra, varios candidatos al podio ya apenas cuentan con opciones. Cinco días después de su caída producida al inicio de la etapa del Etna, el británico Simon Yates quedó relegado en las primeras rampas del Blockhaus. En meta, las pérdidas del británico, tercero en el Giro 2021 eran de más de 11 minutos.

Otro damnificado, el neerlandés Wilco Kelderman, lastrado por un pinchazo de una rueda, cedió a su vez también cerca de 11 minutos.

Y perdió toda esperanza, salvo un vuelco de la situación, de igualar su tercer cajón del podio en 2020.

Por comparación, el retraso del británico Hugh Carthy, inferior a 4 minutos, parece relativo.

"No me sentí bien en la subida, así que traté de mantenerme con los de delante. Sabía que se nivelaría un poco en el final y también que tendría que tomar la última curva en cabeza. Lo di todo y después de haber sufrido tanto en los últimos años, no tengo palabras para describir lo que siento", afirmó Hindley, que se quedó sin victoria final del Giro 2020 en el último día.

