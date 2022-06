Hija trans de Elon Musk pide cambiar de nombre para cortar vínculos con su padre

Una hija transgénero de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, presentó un pedido formal para cambiar su apellido y su género, para romper todos los lazos con su padre, según documentos vistos por AFP el martes.

"Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma", escribió la joven en su solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años.

El pedido fue presentado en abril ante un tribunal de Santa Mónica, California, pero fue revelado el fin de semana por varios medios estadounidenses.

Nacida como Xavier Alexander Musk, pide que la llamen Vivian Jenna Wilson para que su nombre coincida con su género y tomando el apellido de soltera de su madre, divorciada de Elon Musk en 2008.

Musk, dueño de Tesla y SpaceX, tiene ocho hijos: seis con Justine Musk (de soltera Wilson) en la década de 2000, uno de los cuales murió a las pocas semanas de nacer y, más recientemente, dos con la cantante y compositora Grimes.

