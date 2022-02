"He podido disfrutar otra vez del deporte al máximo nivel" en Australia, asegura Nadal

El tenista Rafa Nadal, flamante ganador del Abierto de Australia, aseguró este miércoles que en ese torneo ha "podido disfrutar otra vez del deporte al máximo nivel", al tiempo que se mostró feliz por sus 21 Grand Slam.

"A nivel personal ha sido una experiencia inolvidable, he podido disfrutar otra vez del deporte al máximo nivel, cosa que se hacía muy difícil imaginar hace pocas semanas", aseguró Nadal en una rueda de prensa en su academia de Mallorca.

El tenista español, que compareció con su trofeo australiano al lado, insistió en que "para mí ha sido especial poder volver competir al máximo con los mejores jugadores, esto es vital para mí de cara al futuro".

Nadal se impuso en la final del torneo australiano el pasado domingo al ruso Daniil Medvedev 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 y 7-5, en más de cinco horas de juego.

El tenista español admitió ser el primer sorprendido por su éxito, tras llegar a Australia después de varios meses en que no había podido entrenarse bien por las lesiones y contraer el coronavirus a finales del pasado año.

"La situación era dramática para mí, pero se ha dado la circunstancia que en la vez menos esperada he jugado con desparpajo, ilusión y alegría", explicó.

"No sólo jugar sino que incluso a nivel físico era algo muy difícil de imaginar", dijo el único ganador de 21 Gran Slam de tenis.

"Hace poco firmaba sólo poder jugar a tenis aunque no hubiera ganado ninguno más y ahora tengo 21", aseguró Nadal, que no tiene como obsesión ser el hombre con más Grandes de la historia.

"¿Quiero ser el que tenga más Grand Slam al final de la carrera de nosotros tres (Federer, Djokovic)?, al final hay que ser claros, somos nosotros tres, sí, me encantaría. ¿Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo? Cero." aseguró el tenista español.

"No creo que 21 sean suficientes, siendo honesto, para terminar siendo el que más tiene, pero el futuro dirá lo que tenga que pasar", añadió Nadal, asegurando sentirse "un afortunado de la vida".

"Creo que tanto Federer, como Djokovic, como yo, hemos conseguido más de lo que hubiéramos soñado de niños", aseguró el manacorí, quien tiene claro lo que lo impulsa.

"La ambición mía nunca ha sido desmesurada, ha sido sana, lo que me motiva es que me gusta hacer lo que hago. Me gusta entrenar, competir y disfruto de lo que hago. Sé que tiene una fecha de caducidad y que no es para siempre, pero mientras tenga la capacidad de seguir disfrutando, esa es mi ilusión", afirmó.

"La ilusión de seguir compitiendo a mi edad en los mejores estadios del mundo y contra los mejores jugadores del mundo es lo que me motiva", explicó Nadal.

El número cinco del mundo aseguró que analizará en función de sus sensaciones su agenda para próximos torneos.

"Mi calendario es Acapulco y después Indian Wells, para Indian Wells estoy con la máxima predeterminación a ir, Acapulco, es más cerca, son dos semanas, me gustaría ir, pero tengo que analizarlo", concluyó, recordando que "tengo que tomar decisiones acordes a lo que mi cuerpo me permita".

gr/mcd