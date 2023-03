Hazard quiere quedarse en el Real Madrid y descarta un traspaso (TV)

El delantero Eden Hazard desea quedarse en el Real Madrid la próxima temporada pese a no jugar prácticamente en el equipo español y aseguró que un traspaso el próximo verano (boreal) "no está en el orden del día", en una entrevista concedida este lunes a la televisión belga RTBF.

"Me gustaría quedarme. Siempre soñé con este club. Solo espero una cosa: estar en la cancha para demostrar que aún puedo jugar al fútbol, aunque la gente lo dude, lo que es normal", admitió el exjugador del Lille y Chelsea.

Hazard, 32 años, llegó a la capital española procedente de Londres en 2019 después de que el Real Madrid pagase al Chelsea 115 millones de euros.

Pero desde que aterrizó en Madrid apenas ha podido demostrar su calidad por sus constantes problemas físicos. No juega un partido del campeonato español desde el pasado 9 de septiembre.

"Hay una cosa que podría sacarme de la espiral en la que estoy metido y es jugar (...). Después de meses sin jugar, sé que no marcaré cinco goles en mi primer partido. Necesito tiempo, pero en el Real Madrid no hay tiempo", declaró Hazard, al que le queda lo que resta de contrato lo que resta de esta temporada y la próxima.

Hazard, que anunció su retirada de la selección belga en diciembre tras el Mundial de Catar, reconoció dudar "de la confianza de Carlo Ancelotti", su técnico en el Real Madrid.

"Con el entrenador, no hablamos, pero nos respetamos. Veo en los entrenamientos que puedo aportar cosas. Me siento bien físicamente. Pero hay otros jugadores" que juegan habitualmente.

"No pido jugar los 90 minutos, solo sentirme útil", insistió un Hazard que, no obstante, reconoció cierta dejadez: "La temporada pasada me afectaba más esta situación. Ahora menos".

"Algunos (compañeros) me dicen de salir (para jugar) porque ven mi calidad, pero no es mi opción. Estoy convencido de que aún puedo aportar algo" al Real Madrid, concluyó.

bnl/cpb/mcd