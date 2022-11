"Hay jugadores geniales que a veces fallan penales", dice DT de Polonia

El seleccionador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, defendió este martes a su jugador estrella, el artillero Robert Lewandowski, luego de que fallara un penal en el debut de su equipo en el Mundial de Catar ante México (0-0).

"Estas cosas a veces pasan, hay jugadores excepcionales que fallan penales, Maradona por ejemplo, Sócrates", afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior al empate sin goles, que cerró la primera ronda del Grupo C.

Michniewicz señaló que Lewandowski entrenó penales el lunes y no erró ninguno.

"Por supuesto es una auténtica lástima, yo sé que Robert desea anotar un gol en el Mundial y me parece que no le ha resultado tan sencillo porque había mediocampistas muy físicos alrededor de él que le han dificultado que le llegara el balón", agregó.

El portero mexicano Guillermo Ochoa, de 37 años y quien disputa su quinta Copa del Mundo, atajó un penal al delantero del Barcelona y capitán polaco en el minuto 58.

La igualdad aprieta las cuentas del cuadrangular debido al batacazo que le dio más temprano Arabia Saudita a Argentina de Lionel Messi, a la que venció 2-1.

"He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, cuando fallas un penal y el partido no acaba en victoria. La verdad estaba muy emocionado. Tenemos un monitor en el vestuario donde vio la repetición. No voy a decirle lo que tiene que hacer, él sabrá cómo lidiar con ello, porque nosotros sabemos que es alguien que nos ayudará en este torneo", agregó.

"Por supuesto, si ganas el primer partido, tienes muchas chances de pasar a la siguiente fase. Este punto no determina nada, pero sí nos deja la sensación de que ahora todo depende de nosotros", cerró.

Polonia enfrentará a Arabia Saudita el sábado en el estadio Education City. El mismo día, Argentina se jugará la vida contra México en el recinto de Lusail.

raa/psr