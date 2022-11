Havertz espera "un punto de inflexión" para Alemania frente a España

El delantero centro alemán Kai Havertz espera que la Mannschaft logrará revertir su complicada situación tras la derrota inaugural contra Japón (2-1) en la Copa del Mundo, deseando un "punto de inflexión" contra España.

"Atravesamos un mal momento, pero este partido contra España puede ser un punto de inflexión para nosotros. Hemos soñado con jugar este tipo de partido", dijo Kai Havertz a los medios a dos días de un crucial encuentro contra España el domingo a las 19h00 GMT.

En caso de derrota contra la Roja, Alemania estaría prácticamente eliminada de la Copa del Mundo antes incluso de los octavos de final, por segunda vez consecutiva tras el fracaso en Rusia en 2018.

Hace cuatro años y medio, Alemania llegaba a Rusia como campeona del Mundo y favorita para renovar su corona.

Havertz afirmó "entender" las críticas contra el equipo alemán tras el revés contra Japón: "Sé que a menudo se tira contra nosotros y que no todo el mundo nos apoya".

"Pero no me preocupa, el foco está puesto en el partido del domingo y no me importa lo que ha ocurrido antes. No sirve de nada de volver a pensarlo o hacerlo de forma negativa", consideró el atacante del Chelsea, que no vio puerta contra Japón.

El partido contra los campeones del mundo de 2010 puede ser "una oportunidad de dar vuelta a todo este ambiente. Con una victoria podríamos ganar mucha energía", afirmó, por su parte, el centrocampista del Borussia Dortmund Julian Brandt, que se quedó en el banquillo en partido contra Japón.

