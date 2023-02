Harry Styles triunfa en los Brit Awards

El cantante británico Harry Styles ganó el sábado los principales galardones en la gala de los Brit Awards, en la que reconoció su "privilegio" como hombre al triunfar en una categoría supuestamente de género neutro sin mujeres nominadas.

Artista del año, álbum del año, canción del año por "As it was" o mejor actuación de pop/R&B, Styles subió numerosas veces al escenario en la mayor gala de premios de la música popular británica.

"Esta noche ha sido muy, muy especial para mí y nunca la olvidaré", dijo Styles.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia contaba con una categoría de género neutro para el mejor artista británico del año, creada después de que en 2021 el cantante no binario Sam Smith quedó excluido en ambos géneros.

Sin embargo, todos los nominados este año eran hombres. Al recoger su galardón, Styles recordó a las mujeres que estaban prenominadas para la categoría: Rina Sawayama, Charli XCX, Florence Welch, Mabel y Becky Hill.

"Estoy muy, muy agradecido por esto y soy muy consciente de mi privilegio esta noche. Así que este premio es para Rina, Charli, Florence, Mabel y Becky", dijo.

El responsable de los Brit Awards, Damian Christian, explicó a Music Week este mes que era "decepcionante ver la falta de representación femenina", pero lo atribuyó a los pocos lanzamientos en 2022 de grandes artistas mujeres.

Styles, antiguo miembro de la banda One Direction, partía como uno de los favoritos para la gala después de llevarse este mes el premio Grammy de álbum del año por "Harry's House", el más vendido en Reino Unido en 2022.

También triunfadora en los galardones estadounidenses, donde se convirtió en la artista más premiada de todos los tiempos en los Grammy, Beyoncé ganó las categorías de artista internacional del año y mejor canción internacional.

También fue una noche de éxitos para algunos jóvenes que lanzaron sus trabajos de debut en 2022.

Entre ellos, la banda de indie-rock Wet Leg, que ganó la categoría de banda del año y de mejor artista nuevo después del lanzamiento de su pegadizo sencillo "Chaise Longue" y su álbum homónimo.

Uno de los miembros recibió una gran ovación durante su discurso al decir desde el escenario: "Que se jxxxx los Tories", un comentario que fue tapado en la emisión televisiva.

am/lcm/dbh/cjc