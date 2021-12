Hamilton gana caótico GP de Arabia e iguala a puntos con Verstappen antes de última carrera

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso este domingo en un caótico Gran Premio de Arabia Saudita por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y ambos pilotos llegan igualados a puntos a la última carrera de la temporada de Fórmula 1, dentro de una semana en Abu Dabi.

El joven holandés, 24 años, y el siete veces campeón del mundo, de 36, llegan a la última carrera empatados a 369,5 puntos en lo que es el Mundial de Fórmula 1 más emocionante de lo últimos años.

Para Hamilton, que sumó el punto adicional de la vuelta rápida en carrera, sería un 8º título y superaría el histórico récord que comparte con el alemán Michael Schumacher. Para Verstappen sería su primer mundial.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) completó el podio del primer Gran Premio disputado en Arabia Saudita, en un circuito urbano de Yedá, rapidísimo y muy peligroso, escenario de múltiples incidentes, con tres salidas, dos banderas rojas y un toque final entre los dos aspirantes al título mundial.

Verstappen, que llegaba líder del campeonato del mundo y con posibilidades de ganar el título en Yedá, fue sancionado con cinco segundos de penalización por una maniobra de frenado que sorprendió a Hamilton y que los comisarios de carrera interpretaron como irregular.

"Hubo de todo, sucedieron muchas cosas con las que no estoy del todo de acuerdo, pero es lo que hay. Reduje la velocidad, quería dejarlo pasar, estaba por la derecha pero él no quería adelantar y nos tocamos. No entiendo realmente lo que pasó allí", declaró tras la carrera un Verstappen que, visiblemente molesto, abandonó el podio antes de finalizar la ceremonia de premios.

"Llevo mucho tiempo compitiendo... ¡pero esto fue increíblemente duro!", resumió por su parte Hamilton.

"Intenté ser tan duro y sensato como pude, con toda mi experiencia a lo largo de los años ... Fue muy difícil, pero perseveramos como un equipo", añadió.

El Top-10 lo completaron el francés Esteban Ocon (Alpine), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el también francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el británico Lando Norris (McLaren).

- Clasificación de la carrera:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) los 308,450 km en 2 h 06:15.118 (media: 146,587 km/h)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) a 11.825 *

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 27.531

4. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 27.633

5. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) a 40.121

6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 41.613

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 44.475

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 46.606

9. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 58.505

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 1:01.358

11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:17.212

12. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 1:23.249

13. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) a 1 vuelta

14. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) a 1 vuelta **

15. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 vuelta

* 5 segundos de penalización por haber logrado ventaja dejando la pista

** 5 segundos de penalización por haber provocado una colisión

Mejor vuelta en carrera: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.734 en la 47ª vuelta (media: 244,962 km/h)

- Abandonos:

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari): accidente 9ª vuelta

George Russell (GBR/Williams-Mercedes): accidente 15ª vuelta

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari): accidente 15ª vuelta

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda): accidente 15ª vuelta

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes): problema mecánico 45ª vuelta

- Clasificación general de pilotos:

1. Max Verstappen (NED) 369,5 pts (9 victorias)

2. Lewis Hamilton (GBR) 369,5 (8 victorias)

3. Valtteri Bottas (FIN) 218

4. Sergio Pérez (MEX) 190

5. Charles Leclerc (MON) 158

6. Lando Norris (GBR) 154

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 149,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 115

9. Pierre Gasly (FRA) 100

10. Fernando Alonso (ESP) 77

11. Esteban Ocon (FRA) 72

12. Sebastian Vettel (GER) 43

13. Lance Stroll (CAN) 34

14. Yuki Tsunoda (JPN) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Kimi Räikkönen (FIN) 10

17. Nicholas Latifi (CAN) 7

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 3

19. Mick Schumacher (GER) 0

20. Robert Kubica (POL) 0

21. Nikita Mazepin (RUS) 0

- Clasificación de constructores:

1. Mercedes 587,5 pts

2. Red Bull-Honda 559,5

3. Ferrari 307,5

4. McLaren-Mercedes 269

5. Alpine-Renault 149

6. AlphaTauri-Honda 120

7. Aston Martin-Mercedes 77

8. Williams-Mercedes 23

9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 13

10. Haas-Ferrari 0

pel/bpa/mcd/pm