Hamilton dice que Brasil puede ser su mejor desempeño como piloto

"En términos de conducción, este puede ser mi mejor fin de semana", dijo el británico Lewis Hamilton (Mercedes), luego de escalar 25 lugares en dos carreras para ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil este domingo.

"Lo di todo y probablemente sea uno de los mejores fines de semana de mi carrera, si no el mejor", afirmó en rueda de prensa el siete veces campeón mundial tras ganar, en una tarde de ensueño, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

"Fue, sin duda, uno de los (fines de semana) más complicados, si no el más complicado. Pese a todo, tuve que afrontarlo. Y en términos de conducción, este puede ser mi mejor fin de semana. Es difícil decirlo, porque detrás de mí hay muchas carreras", agregó.

En un ejemplo de resiliencia y habilidad al volante, Hamilton se sobrepuso a dos sanciones que le hicieron largar de último en la carrera esprint clasificatoria del sábado y décimo en el Gran Premio de este domingo.

Sin embargo, remontó posiciones hasta desbancar de la punta del Gran Premio a su rival por el título y líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien terminó segundo.

Con el triunfo, el sexto de la temporada, acortó de 21 a 14 puntos la ventaja de Verstappen en el campeonato.

"Fue divertido, así debería verse una batalla por el título", agregó. "Nada es imposible si realmente te pones manos a la obra. Por eso cultivamos una mentalidad positiva y fuimos al frente".

Hamilton no le dio relevancia al incidente en la vuelta 48, cuando intentó pasar al neerlandés y ambos terminaron brevemente por fuera del circuito.

"En ese momento, no pensé demasiado, debo revisar las imágenes. Pero es difícil adelantarlo y no esperaba menos. No nos tocamos y eso es lo que importa", afirmó.

A falta de tres Grandes Premios para el final de temporada -Catar la próxima semana, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos-, Verstappen tiene 332,5 unidades contra 318,5 de Hamilton. El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) es tercero (203).

pel-raa/ma