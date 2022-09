Guinea Ecuatorial avanza cinco meses sus elecciones presidenciales

Guinea Ecuatorial avanzó el martes sus elecciones presidenciales cinco meses, al 20 de noviembre, con la duda de si Teodoro Obiang Nguema Mbasogo alargará sus 43 años de poder o cederá el relevo a su hijo Teodorín.

"Las elecciones presidenciales, de la Cámara de Diputados, del Senado y municipales son convocadas para el 20 de noviembre de 2022", según un decreto del presidente leído en el noticiario de la televisión estatal de este pequeño país de África Central.

El anticipo de las presidenciales fue justificado por la necesidad de que coincida con el resto de elecciones para ahorrar costes en un momento de crisis económica por la guerra en Ucrania y la pandemia.

La principal incógnita de los comicios se resolverá antes de la votación: si Obiang, de 80 años, se presentará para un nuevo mandato o cederá el lugar a su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangue, apodado Teodorín.

Obiang es el jefe de Estado actual más longevo del mundo sin tener en cuenta las monarquías y dispone de un control absoluto sobre la nación, con 99 de 100 congresistas y todos los senadores pertenecientes a su Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).

Influyente vicepresidente encargado de Defensa, Teodorín es considerado desde hace tiempo el delfín de su padre y es omnipresente en la escena política desde hace dos años.

Pero el congreso del PDGE que debía ungirle como candidato en noviembre de 2021 no lo hizo finalmente, para sorpresa general.

A dos meses de la votación, la población, los observadores y los diplomáticos se preguntan quién ganará esta batalla en la sombra: Teodorín o los caciques del régimen que lo ven con malos ojos y presionan a su padre para la reelección.

El resultado de las legislativas no presenta dudas: el PDGE, partido único hasta 1991, no debería dejar más que algunas migas para los pocos movimientos de oposición "tolerados" que no son objeto de represión.

Hace diez meses, el congreso del partido provocó inéditas disputas entre los partidarios de Teodorín y los de Teodoro, presidente desde 1979 cuando ejecutó un golpe de Estado contra su tío Francisco Macías Nguema.

bur-gir/ob/dbh/ll