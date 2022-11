Grandeliga Ronald Acuña Jr jugará en el béisbol de Venezuela

El grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr jugará en su país con el equipo Tiburones de La Guaira, informó el propio pelotero en un video divulgado por el club este viernes.

Vistiendo el uniforme de su equipo en Venezuela, Acuña anunció que recibió permiso de los Bravos de Atlanta, su organización en Estados Unidos, para debutar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"Hola, mi gente. Gracias a Dios hemos conseguido ese permiso (...). Nos vemos pronto aquí en el (Estadio) Universitario", en Caracas, comentó el patrullero de 24 años en un video difundido por redes sociales.

Acuña Jr fue novato del Año de la Liga Nacional en 2018 y ha sido seleccionado para el Juego de Estrellas en tres de sus cinco temporadas en las Grandes Ligas.

No se ha informado la fecha en la que se estrenará en la LVBP.

"Todavía no me han dicho por cuánto tiempo (será el permiso), pero lo más importante es que ya me dieron el visto bueno", precisó Acuña en posteriores declaraciones a la prensa local, en las que aclaró que solamente podrá desempeñarse como bateador designado. "Cuando ellos me digan: 'mira, tienes que parar', me paro".

"Me siento bien contento, bastante nervioso, primera vez que voy a jugar aquí en mi país", celebró ante periodistas.

En su regreso tras una grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha, el outfielder bateó para .266 este año en 119 juegos en las Mayores, con 24 dobles, 15 jonrones, 50 carreras impulsadas y 71 anotadas. Tuvo topes personales de 41 cuadrangulares, 101 fletadas y 127 anotadas en 2019.

"Me siento bien, gracias a Dios, al 100%", indicó el jugador al ser consultado por su estado físico.

Acuña Jr había manifestado en varias ocasiones su deseo de jugar por primera vez en la LVBP, pero en principio había pedido a Tiburones un cambio a otro equipo del circuito, Cardenales de Lara.

Sin embargo, en septiembre, La Guaira anunció un acuerdo con él.

